فرمانده مرکز بسیج اداری و کارگری سپاه امام حسین (ع) کرج معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید مرکز بسیج اداری و کارگری سپاه امام حسین (ع) کرج ظهر چهارشنبه با حضورفرماندهی سپاه ناحیه کرج سرهنگ باهک و روسای ادارات شهرستان و همچنین فرماندهان پایگاه ها و شورای حوزه های هشت گانه ادارات کرج در محل سالن اجتماعات غدیر فرمانداری کرج برگزار شد.

در این مراسم فرمانده سپاه ناحیه کرج در سخنانی با برشمردن اهمیت جایگاه بسیج به.ویژه در تشکلها خواهان برنامه ریزی مناسب مسئولان دست اندرکار برای بخشیدن غنای بیشتر به برنامه های فرهنگی شد.

سرهنگ احمد باهک افزود: بسیج اداری و کارگری از تشکلهای مهم بسیج به شمار می رود که شمار اعضای آن نیز در مقایسه با سایر تشکلها بسیار زیاد است و این موضوع مسئولیت اعضای دست اندکار در این حوزه را سنگین تر می کند.

وی یادآور شد: تاکنون برنامه های خوبی با همکاری سپاه کرج صورت گرفته است که امید می رود این برنامه ها تداوم یابد.

باهک تاکید کرد: امروز در مبارزه با جنگ نرم بسیج و تشکلهای آن از اهمیتی دوچندان برخورداند که باید برای آگاهی بخشی به جامعه و مقابله با فتنه های دشمنان پیش قدم باشند.

وی همچنین از زحمات سرهنگ داوود دانشی کهن فرمانده مرکز بسیج اداری و کارگری سپاه امام حسین مجتبی (ع) قدردانی کرد و برای مسئول جدید این مرکز آرزوی توفیق کرد.

در این مراسم که جمع زیادی از روسای ادارات شهرستان و همچنین فرماندهان پایگاه ها و شورای حوزه های هشت گانه ادارات کرج حضور داشتند ضمن قدردانی از زحمات سرهنگ دانشی کهن، سرهنگ جعفر هاشمی به عنوان مسئول مرکز بسیج اداری و کارگری سپاه امام حسین (ع) معرفی شد.

سرهنگ جعفر هاشمی پیش از این فرمانده ناحیه 4 حضرت رسول(ص) بود، همچنین سرهنگ داوود دانشی کهن نیز از این پس مسئولیت سپاه ناحیه جواددالائمه محمدشهر را بر عهده دارد.