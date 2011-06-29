10 هسته و بوستان معرفت در کردکوی تشکیل شد

محمد صادقپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای برگزاری طرح اوقات فراغت در فصل تابستان و به منظور بهینه سازی اوقات فراغت نسل جوان، تعداد 4 هسته فرهنگی ویژه جوانان 15 الی 25 سال و تعداد شش بوستان معرفت ویژه نوجوانان 10 الی 15 سال در شهرستان کردکوی در حال برگزاری است.

وی گفت: برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی از قبیل: آموزش احکام، اردوهای فرهنگی و زیارتی، برنامه های ورزشی و ... از اهم فعالیت های اجرایی در بوستان معرفت است.

صاقپور بیان داشت: جلسات پرسش و پاسخ، حلقه های معرفت، اردوهای زیارتی و تفریحی، مسابقات فرهنگی، برنامه های ورزشی، تهیه نشریات فرهنگی و ... از اهم فعالیت های اجرایی در هسته های فرهنگی است.



وی گفت: برنامه های این طرح توسط سه روحانی مستقر و دو روحانی اعزامی از قم و دو روحانی طرح هجرت و با همکاری رابطین فرهنگی و دبیران طرح برگزار می شود.

کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.