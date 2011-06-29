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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

در آستانه برگزار شد؛

رایزنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

رایزنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

در حاشیه سی و هشتمین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی(سازمان کنفرانس اسلامی ) در آ‌ستانه وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان آخرین تحولات روابط دو جانبه ومسائل منطقه را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن مرور آخرین وضعیت روابط دو کشور و تاکید بر ضرورت بسط و گسترش همکاریهای فی مابین درحوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، دستاوردهای نشست سه جانبه ایران ، پاکستان و افغانستان در حاشیه اجلاس کنفرانس بین المللی مبارزه باتروریسم در تهران را با همتای پاکستانی خود مورد گفتگو قرار داد.

وزیر امور خارجه پاکستان نیز در این دیدار توسعه مناسبات فی مابین دو کشور در بخشهای مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 1347427

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