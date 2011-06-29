رایزنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن مرور آخرین وضعیت روابط دو کشور و تاکید بر ضرورت بسط و گسترش همکاریهای فی مابین درحوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ، دستاوردهای نشست سه جانبه ایران ، پاکستان و افغانستان در حاشیه اجلاس کنفرانس بین المللی مبارزه باتروریسم در تهران را با همتای پاکستانی خود مورد گفتگو قرار داد.



وزیر امور خارجه پاکستان نیز در این دیدار توسعه مناسبات فی مابین دو کشور در بخشهای مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را مورد تاکید قرار داد.