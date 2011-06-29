بزرگترین هنر امام خمینی(ره) تعمیق و هدایت بیداری اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش" نقش علما در بیداری اسلامی" با حضور آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از علما و اندیشمندان مسلمان پاکستان صبح چهارشنبه 8 تیر در اسلام‌آباد پاکستان برگزار شد.

آیت‌الله تسخیری در این همایش گفت: بعثت پیامبر مکرم اسلام(ص) لطف و تفضل الهی‌است که جامعه را از جهل به سوی علم، از تشتت آرا به سمت وحدت، ازعقب‌ماندگی فکری به رشد و عقلانیت منطق اجتهاد و حرکت به سوی جامعه جهانی سوق داد.

وی افزود: علما همیشه در طول تاریخ حامل ایده‌های اسلامی بوده‌اند و بزرگترین هنر امام‌خمینی(ره) گسترش، تعمیق و هدایت بیداری اسلامی بود همچنانکه تا امروز با وجود دشمنی‌های آشکار مستکبرین، این ایده و اندیشه مورد حمایت مسلمانان سراسر جهان اسلام است.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی به رسالت علما و اندیشمندان در خصوص بیداری اسلامی اشاره کرد و تصریح کرد: رسالت امروز علما این است که این حرکت عظیم بیداری اسلامی را گسترش و تعمیق دهند و هدایت آن را همچنان ‌به عهده داشته باشند و علما باید متوجه توطئه‌های دشمنان باشند و با درایت نقشه‌های استکبار جهانی را در به انحراف کشیدن این نهضت مقدس خنثی کنند.

فردا پنجشنبه 9 تیر ماه همایش دیگری با موضوع "بیداری اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی" در لاهور برگزار می‌شود. همایش‌های یک روزه" نقش علما در بیداری اسلامی" و "بیداری اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی" از سوی نمایندگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در اسلام‌آباد برگزار می‌شود.