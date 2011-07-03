دولت افغانستان حاکم مناطق پشتون نشین نیست/ فساد موجود آمریکایی است

"محمد حسین حسینی" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت در افغانستان مناسب نیست خاک این کشور از سوی پاکستان بمباران می شود و صدایی هم از دولت در نمی آید.

این کارشناس درباره خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان گفت: گرچه خروج آنها از این کشور هم محال است و به دلایل امنیتی دولت هم به انها وابسته است، اما افغان ها به حضور دائمی نظامی آمریکا در کشورشان تن نخواهند داد. زیرا که این کشور دشمن افغانستان تلقی می شود دشمنی که احمد شاه مسعود را ترور کرد. ما نه خواهان حضور آمریکایی ها هستیم و نه خواهان نفوذ پاکستانی ها. ما اجازه ایجاد پایگاه دائمی در کشورمان را نخواهیم داد زیرا که این کار برای افغانستان و همه همسایه ها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

حسینی همچنین در ادامه به مشکلات ناشی از خروج نیروهای خارجی از کشور هم اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور اگر نیروهای خارجی خارج شوند دولت یک شب هم توانایی حفظ امنیت را ندارد. کل مناطق پشتون نشین شب ها در اختیار و کنترل دولت نیست. حاکمیت دولت تنها در مناطق تاجیک و هزاره ها هست و بس. همه پشتون ها طالب هستند یا هوادار این گروه بشمار می روند. مثلاً وقتی که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان می گوید "طالبان برادران ما هستند" در واقع از یک دید وطایفه ای این حرف را می زند چون خود وی پشتون است، پس می توان چنین نتیجه گرفت که آمریکا از کشوری که چنین رئیس جمهوری داشته باشد خارج نخواهد شد.

این کارشناس افغان درباره فساد اداری و مالی که گریبانگیر کشورش شده نیز گفت: فساد اداری را ما بوجود نیاوردم فساد زائیده سیاست های آمریکایی هاست. به یک وزیر ماهیانه 40 هزار دلار پول می دهند در حالی که دولت خبر ندارد. سطح فساد مالی در دولت کم است. ما در دولت فساد نداریم بلکه آن چیزی که در دولت با آن روبرو هستیم "تعصب" است. فساد در قراردادهای خارجی است که تحت نام افغانستان به امضا می رسد.

وی در ادامه به نمونه ای از فساد اشاره کرد و افزود: دولت آمریکا برای ساختن یک کلینیک دویست تختخوابی" 2 میلیون و 300 هزار دلار اختصاص داد وساخت آن را به یک شرکت آمریکایی سپرد. این شرکت آمریکایی پروژه را به یک شرکت ایتالیایی داد و این شرکت هم به مبلغ 700 هزار دلار به طرف سومی سپرد. پس از تکمیل این کلینیک دولت آمریکا هزینه آن را 2 میلیون و سیصد هزار دلار اعلام کرد.