فعالیت های پرورشی به فصل تابستان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی اوقات فراغت جوانان با بیان اینکه توجه به جوانان و تربیت و شکوفایی استعدادهای آنان نباید منحصر به اوقات فراغت جوانان شود، گفت: باید تمام اوقات جوانان را غنی سازی کرد.

وی با اشاره به اینکه حدود 47 میلیون نفر نیروی جوان و میانسال در کشور وجود دارد، افزود: با توجه به این امر غنی سازی اوقات فراغت جوانان باید در تمامی زمینه ها مورد عنایت جدی مسئولان در برنامه ریزی های فرهنگی و تربیتی قرار گیرد.

وی همچنین توجه به با نشاط بودن برنامه ها را یک امر ضروری دانست و اظهار داشت: نشاط اجتماعی در حقیقت یک ضرورت زیربنایی بوده نه روبنایی، که در تعبیر این امر می توان نشاط اجتماعی را پویایی و تحرک و سرزندگی، امید به زندگی و آینده دانست که بر خلاف تصور غلط به رقص و پایکوبی ملال آور تعبیر می شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه برنامه ها باید از سازکارهای مناسبی برخوردار باشند، گفت: باید از تجمع در کلاسهای گرم و فاقد امکانات پرهیز شود.

مهدی اسماعیلی بر ضرورت تدوین و ارائه کارها به دانش آموزارنی که سالهای متمادی در برنامه های اوقات فراغت جوانان در تابستان شرکت کرده اند تاکید کرد و افزود: در این راستا از تکرار مکررات جلوگیری خواهد شد و ضرورت نظرسنجی از دانش آموزان و جمع بندی برنامه های مورد علاقه آنها یک امر لازم الاجرا است.

وی در ادامه با بیان اینکه به نظر می رسد باید قسمتی از فعالیت های پرورشی از نظر ساختاری به تابستان منتقل شود، تصریح کرد: باید آماری از تحت پوشش بردن اوقات فراغت جوانان به تفکیک دختر و پسر ارائه شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ستاد ساماندهی اوقات فراغت جوانان با بیان اینکه غنی سازی اوقات فراغت جوانان باید به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل شود، گفت: داشتن محتوای مناسب برنامه های جوانان باید در عمل و اجرا نمود واقعی خود را بروز دهد، چرا که اگر مسئولان به فکر غنی سازی اوقات فراغت جوانان نباشد، دشمنان با سرمایه گزاری ویژه در صدد انحراف جوانان از دین و آموزه های اسلامی برخواهند آمد تا آنها را به اندیشه های لیبرالیستی و سکولاریستی سوق دهند.

پرویز آژیده در ادامه با اشاره به اینکه توجه به امر اوقات فراغت جوانان باید از سوی مسئولین جدی تلقی شود، افزود: مسئولان باید اهتمام لازم را بدون بهانه در این امر به عمل آورند.