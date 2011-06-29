نیروهای عربستان از دوشنبه آتی از بحرین خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از یک منبع عربستان سعودی که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که نیروهای سعودی از روز دوشنبه عقب نشینی از بحرین را آغاز خواهند کرد.

این منبع افزود: خروج نیروهای نظامی عربستان تدریجی است و یکباره صورت نخواهد گرفت. این نیروها که بخش اعظم نیروهای سپر جزیره را تشکیل می دهند طبیعی است بار دیگر در بحرین مستقر شوند چرا که هنوز خطر از بین نرفته است بنابراین عقب نشینی از بحرین به طور کامل و برای همیشه صورت نخواهد گرفت.

این منبع سعودی به جزئیات تحرکات آتی نیروهای نظامی عربستان در بحرین اشاره ای نکرد. خاطرنشان می شود نیروهای سعودی در پی قیام مردمی بحرین در ماه مارس برای کمک به عوامل رژیم آل خلیفه در سرکوب معترضین بحرینی وارد این کشور شدند. علاوه بر عربستان نیروهای امارات و کویت نیز در قلع و قمع مردم بحرین مشارکت داشتند.