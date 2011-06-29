شمارش معکوس شنیدن سوت قطار در میاندوآب/ پایان انتظار 10 ساله مردم

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی راه آهن مراغه - ارومیه تا ایستگاه میاندوآب بنا به دستور علی نیکزاد در جریان سفر به آذربایجان غربی اواخر تیره ماه جاری در حالی به بهره برداری کامل می رسد، که مردم این منطقه و شهرهای همجوار باید طی دو سال گذشته از این امکان برخوردار می شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساختهای حمل و نقل کشور در جریان بازدید از ایستگاه راه آهن میاندوآب که به منظور نظارت دقیق و پیگیری کارهای اجرایی طرح ملی راه آهن مراغه- ارومیه صورت گرفت، گفت: چالشها و موانع پیشرفت این طرح با تدبیر راهبردهای کارآمد برطرف شده و تاپایان ماه جاری سوت قطار در شهرستان میاندوآب شنیده می شود.

احمد صادقی ادامه داد: عملیات زیرسازی و ریل گذاری قطعه سوم طرح احداث راه آهن مراغه –ارومیه در شمال غرب شهرستان میاندوآب به طول64 کیلومتر با صرف 100 میلیارد ریال تکمیل شده است.

وی به مراحل احداث ایستگاه راه آهن میاندوآب به مساحت14 هکتار اشاره کرد و گفت: کارهای اجرایی ساختمان ایستگاه میاندوآب از سال1385با اعتبار اولیه 75 میلیارد و پانصد میلیون ریال آغاز شده و در حال حاضر از 97 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.

بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر مجموع قطعه های پروژه ملی احداث راه آهن مراغه- ارومیه، 57 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

وی با اشاره به اینکه با افتتاح این طرح آذربایجان غربی به آذربایجان شرقی و از آنجا به شبکه ریلی کشور متصل می شود و پایانه های مرزی آذربایجان غربی نیز از مزیتهای این پروژه بهره مند خواهند شد، افزود: این وزارتخانه توجه خوبی به توسعه و گسترش شبکه ریلی کشور داشته که یکی از پروژه های مهم و دارای اهمیت زیاد، پروژه راه آهن مراغه - میاندوآب است.

وی با بیان اینکه تاکنون اعتباری بالغ بر هزار و صد میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده است، اظهار داشت: در حال حاضر از جاده موجود این ایستگاه و درآینده نزدیک با مشارکت استانداری نسبت به تملک اراضی و احداث جاده دسترسی ویژه این ایستگاه استفاده خواهد شد.

صادقی همچنین با اشاره به اینکه آذربایجان غربی و شرقی قطب کشاورزی در کشور و هر دو متصل به مرز هستند، گفت: این پروژه بخش عمده ای از مسافران، بار و کالاهایی که از طریق جاده ها منتقل می شوند را متوجه خود ساخته و از بار ترافیکی و تصادفات جاده ای نیز کاسته می شود.

اختصاص 500 میلیارد ریال اعتبار جهت تسریع احداث راه آهن مراغه - ارومیه

معاون وزیر راه و ترابری در امور ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی کشور همچنین افزود: این پروژه به سمت مهاباد سپس ارومیه نیز در دست اجراست و امسال برای اجرای آن 500 میلیارد ریال دیگر اختصاص یافته است.

بر اساس این گزارش در حال حاضر عملیات زیرسازی تا ایستگاه مهاباد نیز به اتمام رسیده و در مرحله روسازی قرار دارد.

عبدالعلی صاحب محمدی، مدیرعامل راه آهن کشور نیز در جریان این بازدید، نتایج بازدیدها از این پروژه و ایستگاه میاندوآب را مناسب ارزیابی کرد و گفت: کارها شتاب بیشتری گرفته و نواقص باقی مانده نیز تا سه ماه آینده برطرف می شود.

کمبود اعتبار و همکاری نکردن برخی سازمانها در اجرای پروژه راه آهن مراغه - ارومیه در تملک و آزادسازی اراضی، مشکلاتی به وجود آمد تا وعده مسئولان وزارت راه و ترابری بهره برداری از طرح راه آهن مراغه – ارومیه تا ایستگاه میاندوآب در مهرماه سال گذشته محقق نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه راه آهن مراغه - میاندوآب به طول 50 کیلومتر شامل یک ایستگاه اصلی در میاندوآب و یک ایستگاه میانی در ملکان، از توابع آذربایجان شرقی بوده که عملیات اجرایی آن از سال 80 شروع شده است.

ضریب نفوذ شبکه ریلی در یک کشور، شاخص مهمی از توسعه اقتصادی بوده ولی با وجود قدمت 80 ساله راه ‌آهن در کشورمان، این زیرساخت مهم توسعه اقتصادی و ترانزیتی در آذربایجان غربی از ضریب نفوذ کمتری برخوردار است.

اجرای طرح راه ‌آهن ارومیه - مراغه در سال 1380 آغاز شده که باید اجرای این طرح، غیر از مسیر بین شهرستانهای میاندوآب و مراغه، با گذشت 10 سال پیشرفت مطلوبی ندارد و نبود اعتبار کافی عامل اصلی در کندی عملیات اجرای آن عنوان می شود.

پیش ‌بینی ها حاکی از بهره‌برداری از طرح راه ‌آهن ارومیه - مراغه در سال 1390 بود اما هم اکنون شاهد افتتاح تنها فاز اول این طرح یعنی ریل گذاری و افتتاح ایستگاه تا شهرستان میاندوآب هستیم.

طرح راه آهن ارومیه - مراغه به طول 184 کیلومتر در پنج قطعه دردست اجرا بوده که به گفته کارشناسان شرکت توسعه بنادر و زیرساخت های بنادر، در حال حاضر مجموع قطعه های بعدی پروژه راه آهن مراغه - ارومیه از 57 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است و تاکنون برای اجرای این طرح 890 میلیارد ریال هزینه شده است.