ایستگاه باری راه آهن در پیرانشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح چهارشنبه در جریان دیدار با مردم پیرانشهر در مصلی این شهرستان افزود: احداث این طرح از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به استان بوده که در این راستا با توجه به فعالیت چشمگیر مرز رسمی تمرچین در مرز ایران و عراق، امسال مقدمات مطالعاتی اجرای طرح آغاز می شود.

وی همچنین از بهره برداری از پایانه مرزی تمرچین طی شش ماهه اول امسال خبر داد، اظهار داشت: همچنین طرحهای توسعه شبکه های آب و سد به ارزش 10 هزار میلیارد ریال در منطقه پیرانشهر با هدف رونق بخش کشاورزی منطقه اجرا می شوند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از تامین تمام هزینه های آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی پیرانشهر توسط دولت خبر داد و بیان داشت: کشاورزان می توانند به صورت رایگان از این خدمات بهره مند شوند.

جلال زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دولت در منطقه پیرانشهر گفت: برای حل مشکلات این شهرستان مطالعات بیمارستان جدید پیرانشهر امسال آغاز می شود.

وی در ادامه سخنان خود مردم پیرانشهر را مرزبانانی غیور در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و افزود: مردم این خطه در مبارزه با ضد انقلاب و دفاع از کیان اسلامی آماده جان فشانی هستند و شهدای این منطقه حاکی از این مدعاست.

امام جمعه پیرانشهر نیز درادامه بسته بودن معبر مرزی، جوابگو نبودن بیمارستان قدیمی پیرانشهر و نبود اشتغال کافی را از عمده مشکلات این شهرستان عنوان کرد.