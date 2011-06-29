منصور نظام‌آبادی مسئول اجرایی دبیرخانه کتاب برتر دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گرچه آخرین مهلت دریافت آثار پایان خردادماه تعیین شده بود ولی تا آغاز داوری آثار که مردادماه خواهد بود، دریافت و ثبت آثار ادامه دارد.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 500 اثر ثبت شده که 120 عنوان در علوم اجتماعی، 100 عنوان علوم انسانی، 170 عنوان پزشکی، 70 عنوان فنی و مهندسی و مابقی کتاب‌ها هم در حوزه علوم پایه و هنر بوده‌اند.

به گفته نظام‌آبادی کار ثبت کتاب‌های انتشارات دانشگاه تهران که بالغ بر 100 عنوان اثر است، هنوز آغاز نشده است.

مسئول اجرایی دبیرخانه کتاب برتر دانشگاهی درباره داوری آثار توضیح داد: یک شورای تخصصی با حضور کارشناسان تخصصی هر رشته آثار را با همان تقسیم‌بندی که اشاره شد، داوری می‌کنند.

نظام‌آبادی افزود: ناشرانی چون سمت، تیمورزاده و ارجمند و دانشگاه‌های سمنان، بوعلی و امیرکبیر و تهران تاکنون بیشترین آمار کتاب‌های ارسالی را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس فراخوان بیستمین دوره کتاب برتر دانشگاهی که توسط موسسه انتشارات دانشگاه تهران برگزار می‌شود، کتاب‌هایی در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرند که چاپ نخست سال 89 باشند و یکی از مولفان یا مترجمان آنها عضو هیات علمی یکی از دانشگاه‌های کشور باشند. ضروری است همراه ارسال سه نسخه از کتاب، سوابق علمی و پژوهشی پدیدآورندگان نیز ارایه شود.

