به گزارش خبرگزاري "مهر" يك كارشناس بازار سرمايه در كنفرانس ملي بازار سرمايه در خصوص بررسي نظري آثار حد نوسان قيمت سهم، گفت: در بعضي از بورس‌هاي اوراق بهادار براي جلوگيري از نوسانات بي‌رويه قيمت اوراق بهادار از روش حد نوسان قيمت استفاده مي ‌كنند. در اين روش، معاملات اوراق بهادار فقط مي‌تواند در محدوده قيمتي معيني انجام گيرد، مثلاً در بورس اوراق بهادار تهران معاملات سهم مي تواند در محدوده 5%+ قيمت آخرين معامله روز قبل انجام شود. دلايل ابراز شده براي محدودكردن نوسان قيمت به شرح زير است:

دكترعلي جهانخاني در اشاره به دلايل محدودكردن نوسان قيمت،افزود: دربعضي موارد بازاراوراق بهادار واكنش درستي نسبت به اطلاعات واخبارجديد ازخود نشان نمي‌دهد وعكس‌ العمل بيش ازاندازه سرمايه‌گذاران موجب نوسان شديد قيمت مي‌شود. به عبارت ديگردرصورت انتشاريك خبر مثبت، قيمت سهام افزايش بيش ازحد و درصورت انتشار يك خبرمنفي قيمت سهام كاهش ناگهاني خواهد داشت.

وي با بيان اينكه علاوه بر اخبار واطلاعات، شايعات زيادي دربازار اوراق بهادار وجود داردبه خبرنگار مهر اظهار داشت: اين امر موجب سخت شدن ارزيابي صحيح اوراق بهادار مي شود، بنابراين به منظورجلوگيري ازنوسان بيش ازحد قيمت سهم درزمان انتشاراخبار و شايعات حد نوسان قيمت سهام به مورد اجرا گذاشته مي ‌شود.

دكتر جهانخاني با اشاره به اينكه وضع حد نوسان قيمت موجب اختلال در كارايي بازار سهام مي‌گردد، تصريح كرد: اين امر به دليل اين است كه قيمت‌ها ديگر منعكس كننده آثار كليه اخبار و اطلاعات منتشره نخواهد بود. به عبارت ديگر به دليل اينكه قيمت سهام نمي‌تواند به اندازه اثر اخبار و اطلاعات تعديل گردد و به ارزش ذاتي نزديك شود ما شاهدعدم كارايي بازار سهام خواهيم بود و در نتيجه در اين بازار امكان اينكه قيمت بعضي از سهام متفاوت از ارزش واقعي و ذاتي‌شان باشد زياد خواهد بود.

وي در پايان افزود: هرچه فرآيند اصلاح قيمت سهام و تعديل آن به سمت ارزش ذاتي كندتر باشد، عدم كارايي بازار شديدتر خواهد بود.