محمد باقری معتمد در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به باکو آذربایجان ضمن بیان این مطلب افزود: قرعه ای که من دارم نسبت به قرعه یوسف کرمی آسانتر است اما واقعیت این است که همه تکواندوکارانی که به اینجا آمده اند خوب های کشورهایشان هستند و برای رسیدن به المپیک مبارزه می کنند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه همه حریفانم قدرتمند و با انگیزه هستند اما تصور می کنم دیدار با نماینده آذربایجان از همه مبارزاتم سخت تر خواهد بود و قطعا اگر در این مبارزه به پیروزی برسم می توانم راهی فینال شوم و از شانس بالایی برای کسب سهمیه المپیک برخوردار شوم.

باقری معتمد خاطرنشان کرد: تمرینات خوبی را در اردوهای تیم ملی پشت سرگذاشتیم و در حال حاضر شرایط مطلوبی دارم. امیدوارم بتوانم با ارائه مبارزات قابل قبول سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن را کسب کنم.

رقابتهای جهانی کسب سهمیه المپیک از فردا پنجشنبه با حضور 332 تکواندوکار از 108کشور جهان در مرکز المپیک سرحدچی باکو آغاز می شود. تیم ملی ایران با دو نماینده در بخش مردان و دو نماینده در بخش بانوان در این مسابقات شرکت کرده است.