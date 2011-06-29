160 دانش آموز در دوره آموزشی خبرنگاری شرکت می کنند

حجت الاسلام مجید سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 160 دانش آموز در دوره آموزش خبرنگاران عضو خبرگزاری پانا شرکت می کنند که طول این مدت سه روز است.

حجت الاسلام سجادی با بیان اینکه اجرای طرح تکمیل، بهسازی، زیبا سازی و شناسایی نمازخانه های کرمان از 15 تا 29 تیر ماه سال جاری آغاز می شود عنوان داشت: طرح مذکور در هفت هزار مدرسه کرمان اجرا می شود.

وی گفت: تعداد 82 هزار دانش آموز در اردوهای داخل استان که در اردوگاههای شهرستانها برگزار می شود شرکت می کنند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش کرمان همچنین از شرکت 14 هزار نفر در اردوهای برون استانی که در اردوگاههای ثامن الحجج مشهد مقدس و هتل ها و مهمانسراهای قم برگزار می شود خبر داد.

وی با بیان اینکه اردوهای قم با عنوان مهدی یاران برگزار میشود گفت: دانش آموزان شرکت کننده در این اردوها 82 هزار نفر هستند که در این دوره ها روحانیون حوزه علمیه قم و مربیان پرورشی آموزش های لازم را ارائه می دهند.

وی ادامه داد: کانون های فرهنگی و تربیتی ویژه دانش آموزان نیز در این اردوها در رشته های قرآن، مهدویت، شعر، نقاشی، خطاطی، زبان انگلیسی و ورزش فعالیت خواهند کرد.

این مسئول هدف از برگزاری این اردوها را آموزش معارف مهدویت عنوان کرد و ابراز داشت: اردوهای مهدویت در سه مقطع تحصیلی و در محل اردوگاه های دانش آموزی به صورت درون استانی برگزار می شود.

وی در خصوص اردوهای برون استانی نیز گفت: این اردوها در دو مقطع راهنمایی و متوسطه و به مدت پنج روز اجرا می شوند.

این مسئول در خصوص طرح گروه بهداشت و سلامت گفت: برنامه های آموزشی مروجان سلامت برای 400 دانش آموز از پنجم تیر ماه آغاز شده و تا هشتم تیر ادامه دارد.