توسل جریان انحرافی به سیاست بنی عباس/ ترفندهای مقدس مآبانه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه سه شنبه در یادواره شهدای آماد و پشتیبانی استان لرستان در سخنانی با تقسیم دوران ائمه به پنج دوره اظهار داشت: سکوت و حاکمیت امام علی(ع)، قیام و شهادت امام حسین(ع)، شکوفایی علم و دانش در دوره امام صادق(ع)، شکنجه و خفقان از زمان امام موسی کاظم(ع) و در نهایت دوران غیبت این پنج دوره محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در دوران خفقان و شکنجه یک حرکت خزنده و انحرافی به وجود آمد که هدفش منحرف کردن جامعه از مسیر ولایت بود، افزود: این جریان انحرافی در دوران امام موسی کاظم(ع) به اوج خود رسید.

حمله به ولایت با سلاح مهدویت در دوران امام موسی کاظم

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با یادآوری اینکه در این دوره چند گروه ادعای امام زمان بودن را داشتند، ادامه داد: این گروه ها با سلاح مهدویت به جنگ ولایت آمدند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه چیزی جز مسئله قدرت امامت و ولایت سبب پیدایش این گروه ها نبوده است، یادآور شد: حکومت بنی عباس به خوبی دریافته بود که باید حرکت ولایت را خاموش کند.

وی با بیان اینکه بنی عباس برای خاموش کردن چراغ ولایت دو راه زندانی کردن امام و تراشیدن رقبایی برای امام زمان را در پیش گرفت، یادآور شد: در زمان امام کاظم(ع) بنی عباس کاملا متوجه شده بودند که پایگاه ولایت پایگاه قدرت اسلام است و امروز هم همین طور است.

تلاش دشمن برای تضعیف پایگاه ولایت

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه هرکجا پایگاه قدرت انقلاب اسلامی ایران است مورد هدف دشمنان قرار می گیرد، افزود: روحانیت قدرت انقلاب اسلامی ما است که در این راستا دشمن به دنبال تضعیف جایگاه مرجعیت است.

حجت الاسلام میرعمادی از سپاه پاسداران نیز به عنوان یکی دیگر از پایگاههای قدرت انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: همچنین یکی از پایگاههای اصلی نظام پایگاه رهبری و ولایت فقیه است لذا تلاش دشمنان بر این است که این پایگاه را تضعیف کنند.

تلاش جریان انحرافی برای انحراف اذهان عمومی از پایگاه ولایت

وی به اهداف و نقشه های جریان انحرافی اشاره کرد و گفت: آنها عنوان نمی کنند که ما اصل ولایت را قبول نداریم ولی از سوی دیگر مسئله ظهور و مهدویت را به شکل دیگری به جامعه القا می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به طرح موضوع "ظهور بسیار نزدیک است" ادامه داد: جریان انحرافی با استفاده از ترفندهای مقدس مابانه، استفاده از خرافه و غیب گویی به دنبال انحراف افکار عمومی از پایگاه ولایت فقیه هستند.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: گروه انحرافی هدفش این است که ذهن ها را از این پایگاه قدرت به جای دیگری منحرف کند و این همان سیاستی است که بنی عباس در زمان امام کاظم(ع) در پیش گرفت.

وی با بیان اینکه امروز سیاست بنی امیه دیگر جواب نمی دهد و به همین خاطر جریان انحرافی متوسل به سیاست بنی عباس شده اند، یادآور شد: ما باید کاری را که امام موسی بن جعفر انجام داد را دنبال کنیم.

کسی که بدون بصیرت حرکت کند مانند دونده ای است که راه را اشتباه می رود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر هوشیاری و آگاهی مردم یادآور شد: کسی که بدون بصیرت حرکت کند مانند دونده ای است که راه را اشتباه می رود.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: شهدا مسیر حرکت را به ما نشان دادند و همواره در وصیتنامه های خود بر ضرورت اطاعت از ولی فقیه تاکید کرده اند.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه یادآور شد: اخلاص، صداقت و ولایت مداری از ویژگیهای منحصر به فرد شهدا است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه شهدا پاک بودند و پاکی را برای جامعه به ارمغان آوردند بیان داشت: برگزاری یادواره های شهدا کار ارزشمندی است که نمی گذارد ما از صراط مستقیم منحرف شویم.