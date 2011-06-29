لیست کامل اعضای سازمان همکاری اسلامی با سال ورود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، در سی و هشتمین دوره از اجلاس سازمان همکاری اسلامی نمایندگانی از کشورهای عضو این سازمان حضور یافتند که در سطح وزرای خارجه، معاونین و سفرا هستند، ضمن اینکه برخی از کشورها نیز به عنوان عضو ناظر در این اجلاس شرکت کردند.

بر پایه این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در سال 1969 میلادی، جمهوری آذربایجان در سال 1992 میلادی، اردن در سال 1969 میلادی، افغانستان در سال 1969 میلادی، آلبانی (تنها کشور اروپایی عضو سازمان) در سال 1992 میلادی، امارات در سال 1972 میلادی و اندونزی در سال 1969 میلادی به این سازمان پیوستند.

همچنین ازبکستان در سال 1996، اوگاندا در سال 1974، پاکستان در سال 1969، بحرین در سال 1979، برونئی در سال 1984، بورکینافاسو در سال 1974، جمهوری بنین در سال 1983 و بنگلادش در سال 1974 در این سازمان عضویت یافتند.

در همین حال، کشور ترکمنستان در سال 1992، ترکیه در سال 1969، تاجیکستان در سال 1992، تونس در سال 1969، توگو در سال 1997، چاد در سال 1969 و عربستان نیز در سال 1969 به این سازمان پیوستند.

این گزارش می‌افزاید: کشور جیبوتی در سال 1978، الجزایر در سال 1969، سوریه در سال 1972، سودان در سال 1969، سنگال در سال 1969 (رئیس یازدهمین دوره روسای سران کشورها که هر سه سال انتخاب می‌شود) به همراه سومالی که در سال 1969 وارد این سازمان شدند، همچنین سیرالئون در سال 1979، جمهوری سورینا در سال 1996، گابن در سال 1974، عمان در سال 1972، عراق در سال 1975، جمهوری گویان در سال 1998 و زامبیا نیز در سال 1974 به عضویت این سازمان درآمدند.

جمهوری گینه از سال 1969، کومور از سال 1976،‌ فلسطین از سال 1969، گینه بیسائو از سال 1974، قزاقستان از سال 1995، قطر از سال 1972، قرقیزستان از سال 1992، کویت از سال 1969، کامرون از سال 1974، مولداوی از سال 1976 و جمهوری عربی لیبی نیز از سال 1969 در این سازمان فعالیت دارند.

البته کشور لبنان از سال 1969 به همراه مصر در سال 1969، مالزی در سال 1969، مالی در سال 1969، موزامبیک در سال 1994، موریتانی در سال 1969، جمهوری کوته دیوا در سال 2001، مراکش در سال 1969، یمن در سال 1969، نیجریه در سال 1986 و نیجر در سال 1969 در عضویت این سازمان هستند.