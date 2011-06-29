به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در جلسه بهسازی ورودیهای شهر قم طی سخنانی گفت: پاکسازی مبادی ورودی شهر قم از زبالهها و نخالههای ساختمانی تا پیش از ایام نیمه شعبان باید با تجهیز امکانات همه دستگاههای اجرایی ذیربط انجام شود و عموم مردم در این کار مشارکت داشته باشند.
وی در ادامه بر اجرای عملیات پروژه جاده قم - جعفریه بر اساس برنامه زمانبندی شده تأکید کرد و گفت: تقاطع کمربندی با جاده جعفریه باید هرچه سریعتر از سوی شهرداری قم بهسازی و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
استاندار قم افزود: ورودی شهر قم از سمت تهران نیز در یک طرح جامع ساماندهی شده و از جاده قدیم و از اتوبان قم - تهران راه دسترسی مناسب برای شهرک چاپ و نشر در نظر گرفته میشود.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به ضرورتها و نیاز منطقه عوارضی قم - کاشان باید هرچه سریعتر به محل مناسب انتقال یافته و تأسیسات مورد نیاز با رعایت همه استانداردها با معماری مناسب در این محل احداث شود.
حجتالاسلام موسیپور با اشاره به حجم بار ترافیکی در میدان 72 تن، ضرورت ساماندهی این میدان را مورد توجه قرار داد و گفت: احداث تقاطع غیرهمسطح میدان 72 تن از پروژههای بسیار مهم استان بوده که با تلاش و پیگیری مسئولان امر کلنگ آغاز عملیات اجرایی آن به زودی به زمین خواهد خورد.
وی گفت: خاکبرداری بیش از270 هزار مترمربع، احداث زیرگذر به طول 1400 متر و احداث پلها و راههای دسترسی از جمله ویژگیهای این پروژه است که امیدواریم در طول یکسال به بهرهبرداری برسد.
استاندار قم در ادامه افزود: اتصال جاده قم - گرمسار به بلوار عماریاسر نیز برای شهر قم ضرورت داشته و باید هرچه سریعتر تملکهای آن انجام شده و پلهای مورد نیاز با تأمین اعتبارات لازم احداث شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جداسازی آبیاری فضای سبز شهری از آب شرب افزود: تا آخر تیرماه بخش عمدهای از آبیاری فضای سبز از منابع آب شرب جدا خواهد شد که امیدواریم با تلاش مسئولان امر این موضوع به صورت کامل انجام شود.
حجتالاسلام موسیپور همچنین تصریح کرد: ایجاد فضای سبز در جاده قم به شکوهیه نیازمند پیگیری مستمر و تلاش مضاعف دستاندرکاران این پروژه میباشد که باید با آراستگی و چینش مناسب هرچه سریعتر به انجام رسیده تا منظر ورودی شهر نیز زیباسازی شود.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر پاکسازی مبادی ورودی شهر قم از زبالهها و نخالههای ساختمانی تا پیش از ایام نیمه شعبان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در جلسه بهسازی ورودیهای شهر قم طی سخنانی گفت: پاکسازی مبادی ورودی شهر قم از زبالهها و نخالههای ساختمانی تا پیش از ایام نیمه شعبان باید با تجهیز امکانات همه دستگاههای اجرایی ذیربط انجام شود و عموم مردم در این کار مشارکت داشته باشند.
نظر شما