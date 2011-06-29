پخش"توطئه فامیلی" پنجشنبه به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین قسمت سریال "توطئه فامیلی" به کارگردانی رامبد جوان و تهیه کنندگی مجید اوجی که پخش آن از هفتم خرداد آغاز شده است پنجشنبه 9 تیرماه روی آنتن می رود.

فیلمنامه این مجموعه توسط فلورا سام نوشته شده که پیش از این نگارش فیلمنامه مجموعه های "مشق عشق"، "نشانی"، "ماه عسل"و "تا رهایی" را در کارنامه داشته است. امیر جعفری، آناهیتا همتی، جمال اجلالی، مریم امیرجلالی، سحر دولتشاهی، خسرو احمدی و... بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

سام همچنین به تازگی پیش تولید مجموعه جدیدی با نام موقت "حرم»" را به تهیه کنندگی مجید اوجی و برای پخش در شب های قدر آغاز کرده که طبق برنامه ریزی ها هفته آینده مقابل دوربین می رود. این مجموعه در پنج قسمت و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما در حال تولید است.

