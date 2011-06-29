۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

مرادی کرمانی تکنیک‌های نویسندگی را فاش می‌کند

هوشنگ مرادی کرمانی کارگاه تکنیک‌ها وشیوه‌های قصه نویسی با نگاهی به آثار خود و سایر نویسندگان ایران و جهان را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای تهران با همکاری مدیریت مراکز فرهنگی هنری منطقه 22 تهران، کارگاه قصه نویسی ویژه دانش آموزان پسر را با حضور هوشنگ مرادی کرمانی در کتابخانه سیدالشهدا (ع) این منطقه برگزار می‌کند.

در این کارگاه مرادی کرمانی به اهمیت، تکنیک‌ها و روش‌های نوشتن قصه و قصه گویی در آثار خود و نیز سایر نویسندگان می‌پردازد.

در این نشست همچنین کتاب «شما که غریبه نیستید» شامل زندگینامه خود نوشت مرادی کرمانی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

کتابخانه سیدالشهدا (ع) شهرک دانشگاه شریف برنامه قصه‌های ناب را 22 تیرماه جاری از ساعت 10 صبح برگزار می‌کند.

