قرنطینه گیاهی و دامی در مرز تمرچین پیرانشهر راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح چهارشنبه در جلسه توسعه صادرات غیر نفتی آذربایجان غربی بر فعال شدن قرنطینه گیاهی و دامی و آزمایشگاه استاندارد و تحقیقات صنعتی در مرز رسمی تمرچین در دومین پایانه مرزی کشور تاکید کرد و افزود: پایانه تجاری این سایت نیز تا هفته دولت آماده بهره برداری شود.

وی همچنین برضرورت شتاب بخشی در تکمیل زیرساختهای پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر تاکید و خواستار ساماندهی و تکمیل هرچه سریعتر این پایانه مرزی برای فعال شدن بخش صادرات غیر نفتی استان بویژه مواد غذایی و دامی شد.

استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: برای دستیابی به یک میلیارد و 200 هزار دلار صادرات هدف گذاری شده استان در سالجاری فراهم کردن زیرساخ های مورد نیاز در این زمینه ضرورت داشته که پایانه های مرزی یکی از مهمترین این زیرساختها به شمار می رود.

جلال زاده به اهمیت پایانه مرزی تمرچین در زمینه صادرات اشاره و بیان داشت: باید با فعال کردن هرچه بیشتر این پایانه زمینه لازم برای آسان سازی در امر صادرات از آذربایجان غربی برای صادرکنندگان و تردد مسافر فراهم شود.

پایانه مرزی تمرچین بعد از پایانه مرزی بازرگان در شهرستان ماکو فعال ترین مرزی زمینی جمهوری اسلامی است که هم اکنون به عنوان یکی از کوتاه ترین راه های زمینی جمهوری اسلامی به حوزه کشورهای خلیج فارس و دریای مدیترانه مورد استفاده بازرگانان و تجار کشورهای منطقه قرار می گیرد.

استان آذربایجان غربی هم اکنون دارای پنج پایانه مرزی است که یک پایانه در مقابل جمهوری خودمختار نخجوان، سه پایانه درمقابل ترکیه و یک پایانه در مقابل عراق فعالیت می کنند.