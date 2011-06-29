یک میلیون مسلمان هلند از مصرف غذای حلال محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پارلمان هلند روز گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن ذبح اسلامی در این کشور را ممنوع می کند.

نمایندگان هلندی با ادعای دفاع از حیوانات تاکید دارند که حیوانات قبل از انجام ذبح باید بی هوش شده تا با درد و یا ترس مواجه نشوند. این در حالی است که شریعت اسلامی بر این مسئله تاکید دارد که حیوانات باید در هنگام ذبح در حالت طبیعی قرار داشته باشند.

با این تصمیم پارلمان هلند این کشور نیز به جمع کشورهایی همچون نیوزیلند، سوئیس و دیگر کشورهای حوزه اسکاندیناوی پیوست که ذبح اسلامی را ممنوع کرده اند.

خاطر نشان می شود از جمعیت 16 میلیونی هلند، یک میلیون مسلمان هستند که اکثر آنها ترک تبار و یا اهل کشورهای آفریقایی (الجزایر، مغرب و تونس) هستند.