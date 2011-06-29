به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با یک اشاره آغاز می‌شود که در آن مترجم درباره چگونگی ترجمه و تحقیق درباره ادبیات و افسانه‌های کشور اوکراین توضیح داده و در بخش دیباچه کتاب هم تاریخچه ادبیات اوکراین و چهره‌های ادبی این کشور معرفی شده است.

«دوره روس کی‌یفی»، «میراث مشترک لیتوانی ـ لهستان»، «دوران حکومت کزاک‌ها»، «روسکا تری یتسیا و احیای ملیت اوکراین غربی»، «پری دنی یستر»، «تاراس شفچنکو، پانتلیمون کولیش و رمانتیسم اوکراینی»، « انجمن برادری سنت سریل و متودیوس»، « ایوان نچوی لویتسکی»، « پاناس میرنی»، « میخائیلو پاولیک» و ... از بخش‌های تشکیل‌دهنده دیباچه کتاب است که به دوره‌ها و چهره‌های ادبی مختلف اوکراین می‌پردازد.

در ادامه کتاب «افسانه‌های اوکراین» مقدمه مترجم و مقایسه قصه خیر و شر ایرانی و اوکراینی و سپس قسمت افسانه‌ها آمده که بخش اول افسانه‌ها به قصه‌های حیوانات اختصاص دارد. یکی از داستان‌های این قسمت «روباه مکار و گرگ چلاق» است. بخش دوم افسانه‌ها، قصه‌های سحر و جادو است. قصه‌های اخلاقی سومین بخش از فصل افسانه‌هاست که با افسانه پدرخوانده آغاز می‌شود. بخش چهارم و پایانی هم به حکایات و لطایف اوکراینی اختصاص دارد.

در قسمتی از یکی از افسانه‌ها می‌خوانیم: ... دختر دیو که عاشق جوان شده بود گفت: اگر قول بدهی که با من ازدواج کنی، مشکل تو را حل خواهم کرد. پسر قول داد و خوشحال شد که از مرگ نجات خواهد یافت. دختر از او خواست که با خیال راحت برود و بخوابد و صبح روز بعد قرص نان بزرگ و لذیذی برای دیو ببرد. دختر دیو به مزرعه خشک پدر رفت و چنان سوت بلند و گوشخراشی زد که زمین به سرعت شخم زده شد، دانه‌های گندم کاشته شدند و روییدند و رسیدند و درو شدند و بافه‌های گندم درو شده، منظم و زیبا جمع‌آوری شدند. آن‌گاه قرص نانی پخت و جوان را بیدار کرد تا آن نان لذیذ را برای دیو ببرد...

«افسانه‌های اوکراین» در 220 صفحه، شمارگان 1500 نسخه و قیمت 4000 تومان به تازگی توسط نشر سخنوران منتشر شده است.