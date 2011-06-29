ابراهیم پشت کوهی دو نمایش را به روی صحنه می برد

به گزارش خبرگزاری مهر،نمایش"حقیقت العشق فی برهوت معرفت" که حوزه تئاتر عروسکی اجرا می شود وبرگزیده نخستین جشنواره تئاتر عروسکی ضامن آهو است به همراه "تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند مکبث" به شکل رپرتوار توسط گروه "تی توک"با حمایت اداره کل ارشاد هرمزگان به صحنه می‌روند.

"حقیقت العشق فی برهوت معرفت" بر اساس تصنیف‌ها و سروده‌هایی ازابراهیم منصفی خواننده قدیمی هرمزگان و برخی از سروده های پشت‌کوهی نوشته است. محمد سایبانی، سیما پورسالاری، رضا کولغانی، فریبا امیری، مسعود اولی بندری، مریم نحوی و بهروز عباسی دشتی به عنوان بازیگران و عروسک گردانان نمایش هستند.

همچنین نمایش" تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند مکبث"در فرهنگسرای طوبا به صحنه می برود.این اثر که نگاهی به نمایشنامه "مکبث" ویلیام شکسپیردارد و با استفاده از موسیقی و شیوه اجرایی مراسم زار به صحنه می رود. این نمایش در بیست وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز روی صحنه رفته بود و تابستان سال گذشته در کارگاه نمایش تئاترشهر اجرای عمومی شد.

داوود اسلامی، محمد سایبانی، فریبا امیری، مسعود اولی بندری، بهروز عباسی، مجید کشاورز، مریم حکمت و رضا کولغانی بازیگران این اجرا هستند. گروه" تی توک" با همین اثر بزودی در فستیوال تئاتر آوینیون فرانسه حضور پیدا می‌کند و به مدت دو هفته این نمایش را در فرانسه روی صحنه می‌برد.