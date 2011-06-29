به گزارش خبرنگارمهر، در حالی که جامعه در شوک حادثه تکان دهنده خمینی شهر به سر می برد خبر تجاوز بی شرمانه دیگری در کاشمر تاثر و بهت ایرانیان را برانگیخت. این وقایع در عین حال که برای وجدان عمومی جامعه ما بر خلاف بسیاری از جوامع دیگر دردناک است بسیاری را به تامل واداشته که چه علل وعواملی سبب بروز چنین جنایتهایی شده است. خبرگزاری مهر در نشستی با حضور ولی الله حسینی قاضی دادگاه کیفری استان تهران، مجید ابهری، رفتارشناس و مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس، علی اصغر مهاجری جامعه شناس و استاد دانشگاه، محمد مصطفایی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ریشه های این جرایم را مورد بررسی قرار داد.

* آقای ابهری می دانیم که شما سفری به کاشمر داشته اید و از این واقعه اطلاعات جدیدی دارید برای شروع حادثه کاشمر را از زبان شما دوباره مرور کنیم.

- مجید ابهری: جریانی در کشور در حال شکل گرفتن است؛ به این شکل که یک سازمان یا افراد خاصی پس از رخ دادن حادثه ای سعی می کنند با کشف حوادث مشابه و قراردادن آنها در کنارهم جامعه را ناامن جلوه دهند و القاء کنند که قتل و تجاوز در جامعه زیاد است و هراس اجتماعی ایجاد کنند. پس از آن که حادثه خمینی شهر رخ داد، حادثه کاشمر نیز مطرح شد به کاشمر سفر کردم و متوجه شدم این دو اتفاق متقارن با هم نیست و این حادثه در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال رخ داده است اما دست هایی پشت پرده است که این می خواهد این دو حادثه را نزدیک به هم نشان دهد. این در حالی است که از آن طرف شرکتهایی شروع کردند به فعالیت در زمینه توریست مذهبی، آوردن مسلمانان و شیعیان به ایران، با رخ دادن این حوادث رادیو و تلویزیونهای دشمن انگار که عروسی شان باشد به طور مرتب این دو خبر را در رسانه هایشان تکرار می کنند.

* اصل ماجرا چه بود؟

- اما اصل ماجرا، حادثه مربوط به خانمی با دو بچه 11 و 3 ساله است که شوهر معتادش از سه سال پیش او و بچه هایش را رها کرده است. او از روستای قبلی اش به خاطر مشکلات اخلاقی به کاشمر آمده و در یک آرایشگاه زنانه مشغول به کار شده است. در این شهر با شخصی به نام محمد دوست می شود. آنطور که این خانم می گوید رفته بودم با محمد درد دل کنم. حالا کجا رفته است درد دل کند؟ یک روستایی است به نام "قوژد" و در یک جاده ای که من وقتی در روز روشن به همراه دوستم به آنجا رفتیم، ترسیدم. حالا شما تصور کنید در آن جاده ساعت یک ربع به 9 شب در ماشین خاموش در یک جاده خلوت نشسته و در حال درد و دل کردن بوده که دو جوان روستایی 18 ساله به نام های رضا و محمدعلی با موتور از این جاده رد می شدند و می بینند یک ماشین در تاریکی پارک کرده است. کنجکاو می شوند و این زن و مرد را از ماشین پیاده می کنند. با 9 نفر از دوستانشان تماس می گیرند تا خودشان را به محل برسانند. اینها می شوند 11 نفر و نه 50 نفر! این افراد کشاورز، کارگر بوده اند و بین 18 تا 20 سال سن داشته اند. آنها دور این زن حلقه زده میزنند و دو نفر از آنها به این زن تجاوز می کنند. از این میان دو نفر از این افراد غیرت روستایی شان گل می کند و این خانم را نجات می دهند و او را برای درمان به بیمارستان می برند.

* پرونده با شکایت این خانم به جریان می افتد؟

- این خانم شکایتی نمی کند و آن دو نفر می آیند و به پلیس امنیت اخلاقی کاشمر موضوع را اطلاع می دهند. فرمانده پلیس امنیت اخلاقی کاشمر این افراد را دستگیر می کند. در دادستانی کاشمر پرونده تشکیل می شود اما به دلیل ابعاد کیفری به شعبه 5 کیفری استان خراسان رضوی (مشهد) ارجاع می شود. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی دستور می دهد این پرونده خارج از نوبت و به سرعت رسیدگی شود که در تاریخ چهار اردیبهشت 90 رسیدگی می شود و از این 11 نفر دو نفری که زن را نجات داده اند آزاد می شوند و 9 نفر با قرار بازداشت موقت زندانی شدند.

*چگونه پرونده رسانه ای شد؟

فردی این حادثه را به شکل دیگری به امام جمعه کاشمر منتقل می کند. آقای امام جمعه با حسن نیت کامل به قصد احقاق حق این موضوع را در نماز جمعه مطرح می کند.و موضوع رسانه ای می شود. به اعتقاد من دستی از طرف یک سازمان یا اشخاصی در کار است که کشور را نا امن و نهادهای امنیتی، انتظامی، قضایی ما را ناتوان جلوه بدهد.

در واقع حادثه خمینی شهر درست است که یکی از مصادیق جرم و جنایت است اما وقوع آن در 30 سال اخیر در کشور ما سابقه ندارد. با توجه به اتفاقاتی که در منطقه خاورمیانه می افتد تولید این حوادث و بلافاصله روی سایت های اینترنتی قرار گرفتن آن حاکی از دلیل اقدامی سازماندهی شده پشت این قضایاست.

*دکتر مهاجری از دیدگاه شما علل وقوع این حوادث چیست؟



اصغر مهاجری: دنیای غرب برای حل مسئله‌های اجتماعی و شهری اش به دو اصل خانواده و محله برگشته است، یعنی غرب از خانواده گریزان الان نه برای حل مسئله خانواده برای حل مسائل دیگرش برگشته به کانون خانواده و خیلی هم ظریف به این قضیه بازگشت داشته است. متناسب با فرهنگ خاص خودش تکنیکهای خاص خودش را دارد. این در حالی است که در جامعه ایرانی ـ اسلامی خانواده بنیان و اصل است. من به یک نکته فقاهتی از رهبر انقلاب اشاره می کنم. ایشان می فرمایند: "تمامی برنامه های دولت کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت باید خانواده مبنا باشد " این جمله بسیار هوشمندانه است اما انصافا این حکم ولایی، حکومتی و فقاهتی زمین مانده است و خانواده ما همچنان از دولت طلبکارهستند. البته منظور من دولت خاصی هم نیست و چون در مقطع زمانی دولت حاضر صحبت می کنیم شاید مخاطب هم دولت حاضر باشد. دولت بدهی خانواده ها را نمی پردازد چون خانواده ها نماینده ای ندارند. بعضی از رسانه های جمعی ما نیز در بحث خانواده آنقدر درگیر آشپزی و مسائل ظاهری شده اند که تصور می کنند خانواده همین است.

نکته بعدی رابطه بین سن ازدواج و سن بلوغ جنسی است. طی یک گزارش تحقیقاتی که چهار دهه گذشته را بررسی کرده، چهل سال پیش میانگین سن ازدواج روی عدد 15 سال و میانگین سن بلوغ جنسی روی عدد 15.5 بوده است. در این چهار دهه هنوز نیم سال به بلوغ جنسی مانده بود افراد درگیر خانواده می شدند و نیازهایشان را برطرف می کردند.

اما در حال حاضر میانگین بلوغ جنسی بر اساس آخرین پیمایش های ملی انجام شده روی عدد دوازده ونیم است. الان میانگین سن ازدواج در کلان شهرها به خصوص در تهران روی عدد 26 و نیم است. یعنی دقیقا پسرها 28 سال و دخترها 25 سال. همچنین تعداد واحد تحریک کننده جنسی در چهار دهه گذشته جامعه ما که سنتی تر بوده روی عدد 10 است یعنی بسیاری از کسانی که در چهار دهه گذشته جامعه زندگی می کردند شاید هنوز مادرشان را بدون روسری ندیده اند اما تعداد واحد تحریک کننده جنسی در حال حاضر روی عدد هزار است به این معنا که اینترنت، ماهواره ها و حتی شبکه های داخلی خودمان از جمله عوامل محرک هستند. ضمن اینکه طی این سالها هورمون ها خوب ترشح می کند و تغدیه مناسب نیز وجود دارد. حال در شرایطی که این فاصله 15 سال با تحریک جنسی بالا وجود دارد و زمان ازدواج هم به تاخیر افتاده فکر می کنید چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

حالا می فهمیم که چرا ما باید خانواده محور باشیم و تمامی برنامه ها بنیاد خانواده را هدف قرار دهند. از طرف دیگر نیازهای جنسی جزو نیازهای طبیعی انسان و جزو نیازهای اولیه است. چطور اگر بچه های غذا نخورند سریعا آنها را نزد پزشک می بریم اما پدر و مادرها، مسئولان و سکان دارهای فرهنگی جامعه نمی پرسند وقتی فرزندانشان نیازهای جنسی شان را برطرف نمی کنند چه اتفاقی برای انها رخ می دهد. نکته دیگر اینکه صحبت کردن در مورد مسائل جنسی در جامعه ما تبدیل به تابو شده است.

در واقع ما قضایا را زیرزمینی می کنیم، حوزه فقاهت ما صاحب نظران ارزشمند ی دارد که کمتر وارد این حوزه می شوند. ما جامعه شناس ها که در این خصوص زیاد صحبت می کنیم هم نمی توانیم حکم بدهیم نهایتا آسیب شناسی می کنیم و به بیان علت و معلول ها می پردازیم. اما حوزه دین باید در این خصوص پویا باشد و جواب بدهد.

*یعنی بسترها ی وقوع جرم به دلیل بی توجهی به خانواده ها فراهم شده است؟

- دقیقا، بسترها و شرایطی فراهم می شود که تجلی گاه رفتارهایی دلخراش است. من از این نکته هوشمندانه غافل نیستم که دست هایی در کار است اما دستهای در کار، روی بستری می تواند برش داشته باشد که همه چیز فراهم باشد. به عبارتی اگر قرار باشد ما این مسائل را بر اساس تئوری توطئه ببینیم جرایم در زمینی به نتیجه می رسند که زمینه و بستر در آن زمین آماده است. ما باید منتظر حوادث بیشتر از این باشیم. بسیاری از جرائم اینچنینی در آمار نمی آید و در برخی مواقع هم یک مورد به عرصه رسانه کشیده می شود. من نیز معتقدم چنین حوادثی را نباید رسانه ای کرد اما واقعیت رخ می دهد. واقعیت منتظر ما نیست. نمی توانیم به واقعیت بگوئیم چون دشمن پشتش هست منتظر باش. حادثه شیر آب نیست که ما هر وقت دلمان خواست آن را ببندیم و هر وقت دلمان خواست باز کنیم. پس باید برویم مبنا، شرایط و بسترها را کشف کنیم و ادبیات دینی، ملی و رهیافت های آن را به کار ببریم. ما باید از حوزه های تئوری به حوزه های عملی وارد شویم. طبیعی است وقتی پیشگیری نمی کنیم باید این هزینه ها را بپردازیم.

*یعنی باید منتظر افزایش چنین جرایمی باشیم. پلیس در این میان چقدر نقش دارد؟

- اگر فضا و واقعیت ها را در ک نکنیم باید منتظر حوادث دیگری باشیم که مطمئنا به پلیس ربطی ندارد. وقتی ما روند جامعه پذیری مان را درست طی نمی کنیم نمی توانیم همه مشکلات را گردن پلیس بیندازیم. زمانی که شکاف های نسلی و بیکاری شدید را می بینیم، تورم رکود را ملاحظه می کنیم و برای آنها برنامه ریزی نمی شود. همان زمان تخم های خارگونه حوادث این چنینی رقم می خورد.

- ابهری: الان 400 شبکه پرنو و 1200 شبکه ماهواره ای فارسی زبان برای مخاطب داخل کشور ما در حال تولید برنامه هستند. به اعتقاد من مسئله خانواده فاصله گرفتن از ارزش های اخلاقی و افزایش آمار طلاق عاطفی و رشد فساد اخلاقی است.

نباید این رفتارها را با ریشه اقتصاد بررسی کنیم زیرا در نتیجه گیری دچار اشتباه می شویم. رفتارهای انسانی در محرک هایشان تابع محرک های انسانی و اجتماعی هستند. ما نمی توانیم بگوییم خانمی به دلیل فقر روسپی شده چون خیلی ها فقیر هستند اما روسپی نیستند. در 32 سال گذشته 22 سازمان و نهاد برای پیشگیری بودجه گرفتند. نتیجه اش این تعداد آمار معتادها، خودفروشی ها و... است. باید دید این نهادها در این مدت چه کرده اند. قوه قضائیه معاونت پیشگیری جرایم ایجاد کرده است اگر این نهادها نمی توانند به وظایفشان عمل کنند امتیازات را بگیریم و به این معاونت منتقل کنیم. ما برای اصلاح جامعه باید به مهد کودک ها مراجعه کنیم و نگاه را از کودکی اصلاح و با ریشه رفتاری به جنایتها نگاه کنیم.

- سرهنگ محمد مصطفایی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی: اولین گله ما این است که چرا همه منتظرند موضوع رسانه ای شود و بعد به آن پرداخته شود. ما بارها گفته ایم که در بسیاری از قتلهای خانوادگی یا 62 درصد از مقتولان مونث توسط خانواده ها و اقوام به قتل رسیده شده اند اما متاسفانه نه افراد دانشگاهی و نه مسئولان به ما مراجعه نمی کنند در حالی که ما تحلیل های زیادی در این زمینه داریم که کسی به دنبال کشف آنها نیست. نکته دوم این که باید پیش از رسیدگی به چنین جرائمی اطلاعات و آگاهیمان را افزایش دهیم. به عنوان مثلا همه فکر می کنند آمار قتل در تهران بالاتر از بقیه استانها است در صورتی که نرخ قتل در تهران 3 در یکصدهزار در سال 89 است در حالی که نرخ قتل در استانی 10 است یعنی 5 برابر شهر تهران.

معتقدم بررسیها نباید جوگیرانه باشد، بلکه آمار ما باید علمی و مستند باشد. وقتی به مسئله کاشمر و خمینی شهر می پردازیم دوستان مسئله جنسی را مطرح می کنند درصورتی که تعدادی از مردانی که در این حادثه مشارکت داشتند متاهل بودند. از سوی دیگر در یک استان در طول سال تنها سه فقره تجاوز داریم و در برخی از استانها با حدود 500 هزار نفر جمعیت آمار تجاوز سه رقمی است که این موارد جای بررسی دارد. ما در نیروی انتظامی در تمام این سالها آمارها را دسته بندی و گزارش تحلیلی آماده کرده ایم به طوی که در بحث کشف جرم ما بالای 90 درصد از متجاوزیان را کشف کرده ایم و هدف اصلی ما هم کشف صد درصد این نوع جرایم است.

* آیا آماری از نرخ تجاوز در کشور دارید؟تعریفتان از نرخ تجاوز چیست ؟



- منظور از نرخ تجاوز این است که در طول یکسال از میان هر صدهزار نفر یک نفر گرفتار این موضوع می شود. نرخ تجاوز جنسی در کشور حدود یک است با تفاوت در استانهای مختلف. در برخی استانها این نرخ ناچیز است و در برخی نیز موارد بالایی داریم. البته قربانیان این موضوع همه از یک جنس و شکل نیستند و در برخی مناطق کودک آزاری نیزمشاهده می شود.

*میزان دقت و راستی آزمایی این آمارها چقدر است؟

- متاسفانه آمارهای پنهانی هم در میان جرائم وجود دارد؛ به این صورت که وقتی متهمی را دستگیر می کنیم پس از بازجویی متوجه می شویم متهم چندین فقره جرم دیگر هم مرتکب شده است. مسئله نگران کننده در این میان رویکردهای دسته جمعی در این حوادث است. در بررسی هایی که پلیس در خصوص تعرض های دسته جمعی داشته بیشتر به این نتیجه رسیده است که این افراد تصور دیگری از قربانی داشته اند. آنها در مواجه با چنین مواردی به این موضوع فکر می کنند که ارتباط با این زن حق آنهاست و باید این طعمه را از چنگ فرد دیگر دربیاورند. با این حال معتقدم آسیب متوجه کسانی است که یک جای کار خطا رفته اند یا سهل انگاری کرده و یا فریب خورده اند.

*یعنی قربانیان را هم در این مورد مقصر می دانید؟

- به نظر بنده عوامل بروز آسیبها در خصوص کودک آزاران، والدین هستند و غفلت آنها موجب این اتفاقات می شود. در مورد خانم ها نیز برخوردهای اجتماعی نادرست سبب بروز چنین حوادثی است. زن قربانی حادثه کاشمر تهرانی بوده است. این زن با پوشش خاصی آنجا تردد می کرده آن هم در یک شهرستان کوچک. این موضوع به تنهایی سبب بروز ناهنجاری در ذهن افراد می شود. این مشکل فرهنگی است و ما باید کار فرهنگی کنیم تا سطح آگاهی و هوشیاری مردم بالاتر ازاین باشد، نباید برای افراد فرصت طلب زمینه بروز تخلفات را فراهم کرد. در واقع یک ضلع مثلث جرم همیشه قربانی است. معمولا افراد ضعیف قربانی می شوند. البته پلیس به دنبال این نیست تقصیر را به گردن قربانی بیندازد. پلیس در جریان خمینی شهر نمی گوید که حق قربانیان این حادثه است چون بدپوشش بوده اند اما باید به این نکته نیز توجه کرد که شرایط آنها تحریک کننده بوده است. ضمن اینکه بررسیها نشان می دهد 40 درصد جرایم تجاوز به عنف با شیوه فریب و اغفال است و فریب در مورد ساده اندیشان جواب می دهد.



* دکتر حسینی نظر شما دراین رابطه چیست، شما دستهای پشت پرده را در بروز این حوادث موثر می دانید یا سادگی قربانیان را؟

- دکتر ولی الله حسینی قاضی دادگاه کیفری استان تهران: من با نظر دکترابهری که می گوید چنین وقایعی متاثر از برخی مسائل سیاسی است و کسی در خارج از کشور این مسائل را هدایت می کند موافق نیستم. جرم پدیده ای است همه جانبه و تعاریف متفاوتی دارد و شامل شاخصه های بسیاری از جمله خانواده، وراثت، آب و هوا و ... است و برخلاف آنکه دوستان می گویند مسائل اقتصادی در بروز جرم دخالتی ندارد معتقدم، هستند افرادی که برای به دست آوردن 50 تا 100 هزار تومان خودفروشی کرده اند و یا قتل انجام داده اند. چنانچه یکی از تلخ ترین حوادث مالی مربوط به قتل فردی در ساختمان" آ اس پ" به خاطر 100 هزار تومان است. باور من این است اگر در جامعه ای رفاه و تفریح باشد و جوان بتواند ازدواج کند کمتر این اتفاقات رخ می دهد. کدام جوان است که ازدواج کرده باشد، روانش آرام باشد، مشکلات اقتصادی نداشته باشد آن وقت بیاید تجاوز کند.

مسئله دیگر نبود آموزش در نیروی انتظامی است. در دنیا کسی که با یک بزه دیده جرایم جنسی صحبت می کند یک افسر آموزش دیده است. می داند این قربانی مشوش است. نمی تواند درست حرف بزند و ممکن است به اشتباه مشخصات و آدرس فردی را که مجرم است بدهد.

به اعتقاد من، آمارهای نیروی انتظامی هم آمار قابل اعتمادی نیست. در خصوص سخنان سرهنگ مصطفایی که به آمارهای پلیس برای تحقیق مراجعه نمی شود باید گفت: هستند دانشجویانی که قصد دارند درباره جرایم جنسی تحقیق کنند اما ما در دادگاه ها راهشان نمی دهیم. به نیروی انتظامی هم که مراجعه می کنند آماری در اختیارشان گذاشته نمی شود. بسیاری از تحقیقاتی که در این زمینه منتشر می شود ترجمه است. ترجمه هم به درد کشور ما نمی خورد. ضمن اینکه این آمارها از جنبه دیگر هم درست نیست زیرا بسیاری از خانواده هایی که خانواده های عفیفی هستند نمی آیند اعلام جرم کنند.



به عنوان مثال در پرونده عقرب سیاه که همکاران من حکم برائت آن را دادند با اینکه نظر من اعدام متهم بود خانمی آمد و گفت من شکایتی ندارم. از اول هم شکایتی نداشتم ولی می خواهم نکته ای به شما بگویم واقعا او این کار را با من کرد. این نکته قابل تاملی است چقدر قربانیان این حوادث می آیند و اعلام شکایت می کنند. اتفاقا به نظر من بر خلاف نظر شما، کسانی که می آیند و در این نوع پروند ها شکایت می کنند افراد ساده ای هم نیستند. بیشتر قربانیان ساده اعلام جرم نمی کنند.



اما در رابطه با پرونده های تجاوز؛ در چنین جرایمی یا افراد از قبل رابطه داشته اند و یا به بهانه ای مانند اینکه مادرم قصد دارد تو را ببیند و یا ... او را به محلی می کشاند و تجاوز رخ می دهد. یا اینکه مجرم صبح که از خواب بیدار می شود در خیابان دنبال شکار است اگر شکار خودش سوار نشود او را به زور سوار ماشین می کند. این ها همان جرایمی است که دلیلش بیکاری است. بالا رفتن سن ازدواج و مسائل اقتصادی است.



وقتی می گوییم قربانی یک ضلع جرم محسوب می شود این بحث مطرح است که امنیت به طور کامل تامین نشده است زیرا در مواردی دیده شده افراد خلافکار و تبهکار با عنوانهای جعلی و کارتهای قلابی و با نشان دادن خود به عنوان مامور مردم را گمراه می کنند. اینجاست که بحث امنیت پررنگ تر می شود. در تمام کشورهای دنیا امنیت خواست مردم است.

* آیا دلیل وقوع حادثه خمینی شهر هم نبود امنیت است؟

- خمینی شهر اصفهان به دلیل حاشیه و باغ های بسیاری که در خارج از شهر دارد شهری جرم خیز است. خمینی شهر شهری است که باید دائما در آن گشت نیروی انتظامی فعال باشد. شهرهایی مانند قم، اصفهان، تهران، یزد به دلیل آنکه حاشیه های فراوانی دارند جرم خیز هستند بنابراین نیروی انتظامی باید با حساسیت بیشتری در تامین امنیت این مناطق تلاش کند.

* روند رسیدگی به این جرایم چگونه است؟

- احکام این جرم یا برائت است یا اعدام حد وسطی ندارد. اگر اعدام نبود و به طور مثال 20 سال حبس بود قاضی نمی ترسید مجازات تعیین کنداما این مجازاتها کار را مشکل کرده است. از یک طرف مجبوریم حکم اعدام دهیم و از سویی اگر حکمی ندهیم روان از دست رفته یک زن قربانی را در نظر نگرفته ایم. این در حالی است که اثبات جرایم حدی با کوچکترین شبهه ای سخت می شود. مشکل دیگر ما این است که مجرمین در پلیس آگاهی اقرار می کنند اما در دادگاهها اقرار نمی کنند و حتی شاکیان را نیز تهدید می کنند.

* سرهنگ مصطفایی، آیا شما می پذیرید سهل انگاری نیروی انتظامی در تامین امنیت این مناطق باعت تشدید وقوع چنین جرائمی شده است؟

- نیروی انتظامی برای برقراری امنیت تمام تلاش خود را کرده و 95 درصد پرونده های ارجاع شده به پلیس در خصوص تجاوز به عنف با موفقیت رسیدگی شده است. اگر پرونده ای به ما ارجاع شود سریعا پیگیری می کنیم و در اکثر مواقع نیز موفق بوده ایم. در خصوص انتقادی که در رابطه با آمارها مطرح می شود ما تلاش کرده ایم به مسائل بدبینانه نگاه کنیم به طور مثال در مورد پرونده ای که به صورت قطعی مشخص نبوده قتل است ما آن را قتل محسوب کرده ایم اما باز هم خطای آماری وجود دارد و آنچه مهمتر است وجود آمارهای پنهان در جرم است.

ــ دکتر مهاجری جامعه شناس و استاد دانشگاه: من هم معتقدم به خاطر تعاریف متنوع از جرم در آمارهای ارائه شده نقص وارد است. شما می گویید برخی تجاوزها ریشه جنسی ندارند، زمانی که من می گویم انگیزه جنسی منظورم نگره های جنسی است؛ باورها، اعتقادات و ریشه های جنسی را می گویم. فرد متاهل نیز می تواند چنین کمبودهایی داشته باشد ارضای جنسی در چند دقیقه امکانپذیر است اما از نظر روحی چنین امکانی وجود ندارد. ما در حوزه جنسی کار نکرده ایم. توصیه های جنسی حضرت محمد (ص) به دامادش حضرت علی (ع) را مطالعه کنید. این حوزه مقدس است اما ما آن را تابو کرده ایم و در خصوص آن آموزش نمی دهیم. ما برای پوشیدن صحیح کفش به بچه ها بالای هزار مورد نکته آموزشی داریم اما برای ارتباط صحیح جنسی و ازدواج چقدر آموزش داریم. حوزه جنسی ابتدا اجتماعی است و بعد روانی و آخر سر جنسی است. اما ما مسائل جنسی را بد می دانیم و زیر زمینی اش کرده ایم. این عوامل باعث می شود لذت مقدس جنسی در جامعه ای که ادبیاتش را هم دارد رخ ندهد.

وقتی این بسترها فراهم نشود فرد نیازهایش را در قالب های تعریف نشده، وحشی گرایانه و متجاوزانه که منجر به جرم می شود انجام می دهد. 85 درصد از خانواده ها درگیر طلاق پنهان هستند و 85 درصد از این خانواده ها مشکلشان ناکامی های جنسی است. این در حالی است که حوزه متاهلین در بروز چنین جرایمی خطرناک تر از حوزه مجردین است. به دلیل اینکه عقده عدم ارضای جنسی و لذتی که به او آرامش بدهد وجود ندارد در صورتی که ادبیات غنی دینی ما بر خلاف اینهاست. ادبیات دینی ما در این موارد بسیار دقیق وارد موضوع شده و وظیفه ما امروزی کردن این زبان است. وقتی حضرت علی (ع) می فرمایند سعی نکنید بچه ها را شبیه خودتان کنید خودتان را شبیه بچه ها کنید این به مفهوم آن است که نمی توانیم بچه ها را با توجه به موقعیت های امروز با روش های سنتی خودمان تربیت کنیم.

نکته دیگر اینکه خشنودی زناشویی یک مفهوم کلیدی است، ما باید در حوزه مسائل جنسی نگاهی تقدسی داشته باشیم اما متاسفانه در جامعه ما این موضوع پنهان است. کسی که تجاوز جنسی می کند این نیاز مقدس را نمی شناسد. زیرا کسی که حرمت و تقدس این موضوع را درک کرده باشد سراغ تجاوز نمی رود. تجاوز جنسی یک وحشی گری تمام است. لذتی در کار نیست عقده گشایی است. فرد متجاوز، تجاوز را برای عقده گشایی بهانه کرده است. این خاموشی نیز یک مسکن مقطعی است. در این میان باید به وظایف دولت هم توجه کرد. یکی از این وظایف فراهم کردن شرایط امنیت در جامعه است. وقتی غلظت نیازهای جنسی بالا می رود و آرامش فکری و روحی فرد را بر هم می زند دولت است که باید آسایش را فراهم کند اما دولتها این بسترها را فراهم نکرده اند.

اینکه گفته می شود وقوع چنین حوادثی دلیلی بر کاهش امنیت در سطح جامعه است آیا قابل پذیرش است؟

ــ سرهنگ محمد مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی: امنیت بحثی است نسبی. هم حس امنیت وجود دارد و هم خود امنیت. مثل ریاضی نیست که بگوییم دو دوتا چهارتاست. در پاسخ به این گلایه که می گویند امنیت نیست باید بگویم نرخ قتل های ما دو است و کشفیات ما 81 درصد. پس ما امنیت داریم. در برخی کشورها نرخ قتل سه رقمی است و بیش از 90 درصد قتل ها نیز کشف نمی شود. حادثه خمینی شهر احساس ناامنی را در آن منطقه افزایش نداده بلکه بیشتر ناراحتشان کرده و کسی در آن منطقه احساس ناامنی نمی کند.

* بعضی رسانه های خارجی در صدد القای نبود امنیت برای زنان در ایران هستند آیا شما این جوسازی ها را تائید می کنید؟

ــ ما قتل های سریالی داشتیم که خانم های مسن که برای زیارت می رفتند کشته می شدند در آن زمان حس ناامنی ایجاد شده بود. طرف می ترسید تا سر کوچه برای خرید نان بیاید. آنجا حس ناامنی است اما الان چه کسی را سراغ دارید که به خاطر این اتفاق خانه نشین شده باشد. یکی از این حوادث در باغی با شرایط ویژه به صورت اتفاقی رخ داده است. ما در جامعه هر کاری کنیم نمی توانیم جرم را به صفر برسانیم. همه ما باید تلاش کنیم حس ناامنی در مردم ایجاد نشود زیرا احساس ناامنی از خود ناامنی بدتر است. من خودم این احساس را در قزوین تجربه کردم پس از قتل های سریالی در این شهر یکی از دوستان از من می خواست هرچه زودتر این موضوع را حل کنم زیرا مادر پیرش حاضر نبود از خانه خارج شود.

* پرسش دکتر حسینی از سرهنگ مصطفایی: سرانجام برنامه شناسایی محل زندگی خانم های روسپی چه شد؟ شناسایی قاتل در بسیاری از قتل هایی که دراین خانه ها انجام می شد به دلیل رفت و آمد های زیاد سخت بود؟



- سرهنگ مصطفایی: در حال بررسی است اما هنوز به نتیجه عملیاتی نرسیده است. نتیجه زندگی پنهانی مرگ پنهانی است.

* دکتر مهاجری اشاره کردید به افزایش سن ازدواج، کاهش سن بلوغ جنسی، آیا برای تغییراتی که در سطح جامعه رخ داده برنامه ریزی انجام شده است و چه کسی باید مسئولیت آن را به عهده بگیرد؟

- اعتقاد من این است که برنامه ریزی نشده است. ما در خصوص این تغییرات سخت گیری کرده ایم اما کار با برنامه و با پژوهش انجام نداده ایم. همه باید این تغییرات را همراهی کنند اما مسئولیت کلان برنامه ریزی ها با دولت است.

دولت نیزدر واگذاری مسئولیتهایش دچار مشکل است. بسیاری از این مشکلات در صورتی که مسئولیتش به خود مردم واگذار شود به راحتی حل می شود. نیازی نیست ما آنها را به سمت کلانتری و دستگاه قضا بکشانیم. زمانی که ما اعتقاد به نهادهای مردم نهاد داشته باشیم به راحتی مشکلات حل می شود.

وقتی می گوییم غرب برای حل مسائلش به موضوع خانواده و محله برگشته به همین دلیل است زیرا بسیاری از مسائل و مشکلاتی که اگر برایش فکری نکنیم بعدها ما را دچار مشکلات اساسی می کند در همین پاتوق های محله ای دلسوزانه و متعهدانه بررسی و حل می شود. مسئله همگان باید توسط همگان حل شود ولی ما اختیارات را می گیریم حتی دولت می آید در ازدواج مردم هم دخالت می کند به اعتقاد من دولت برود کارهای خود ش را انجام دهد مردم می دانند چطور ازدواج کنند. متاسفانه دولتمردان برای حل مشکلات به معلول ها چسبیده اند و به جای حل مشکل، مشکل را بدتر هم می کنند . طرح هایی چون ازدواج نیمه مستقل و غیره را مطرح می کنند که نه تنها مشکل را حل نکرد بلکه بغرنج تر نیز کرد.

* پس مسئولیت اصلی بر عهده دولت است؟

-همه مسئولیم، اما مسئولیت اصلی بر گردن دولت است. وقتی اقتصاد خانواده ها دچار مشکل است، پدر و مادرها دو شغله هستند و کمتر فرصت دارند در کنار فرزندانشان باشند و با آنها به تفریح بروند همان جا داریم با دست های خودمان ریشه های جرم را می کاریم. تحقیقات نشان می دهد بین حضور فیزیکی والدین در خانه و میزان بزهکار شدن فرزندان رابطه وجود دارد. هر چقدر این حضور بیشتر شود میزان بزهکاری کاهش می یابد. تنها حضور فیزیکی چنین تاثیری را دارد اگر حضور روانی را نیز داشته باشد که نور علی نور است.

* تغییر الگوهای رفتاری توسط رسانه هایی همچون ماهواره چقدر در بروز جرائم این چنینی موثر است؟

- متاسفانه ما باور نداریم یک متغییر که وارد مسائل اجتماعی می شود در تمامی متغیرهای دیگر تاثیر می گذارد.

وقتی ما الگوی ارتباط رسانه ای آن سوی آب را می پذیریم و روی رسانه خودمان کار نمی کنیم و رسانه ملی نیز متناسب با نیازهای جامعه برنامه سازی نمی کند، مخاطب دچار تعارض می شود زیرا این الگوهای وارداتی نظیر ماهواره با فرهنگی که در آن رشد کرده در تضاد است. این تعارض ها مشکلات جدی در فرد ایجاد می کند. بخواهیم و نخواهیم الگوهای ارتباطی آن سوی آب بر خانواده های ما تسلط دارد حتی رسانه های داخلی خودمان نیز از این الگوها پیروی می کند.

تماشاگر بی پناه نیز وقتی می بیند رسانه ملی اش نیز دارد از این الگوها تبعیت می کند کم کم باورش می شود که آنها برتر هستند. مشکل دیگر که جامعه را به سوی جرم و جنایت می برد انگ زدن است. دستگاههای ما برچسب به جوان می زنند و او را آماده می کنند که به سمت جرم بروند. جامعه برچسب زن و تنبیه محور ما باید رویکردش را عوض کند. باور کنید نوجوانی که جوش و خروش دارد یکی از نعمت های هر جامعه ای است. نوجوان باید کمی به راه کج برود اما روش اصلاح کردن آن تنبه و برچسب زدن نیست که متاسفانه ما این کار را انجام می دهیم.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم اینکه چه کسی گفته است امنیت قابل اندازه گیری نیست؟ چرا می گویید امنیت از احساس امنیت جدا نیست. ما می توانیم امنیت را با پارامترهای ویژه خودش اندازه گیری کنیم و مطمئن باشید هرچه احساس امنیت در جامعه کمتر باشد بیشتر به سوی آشفتگی های اجتماعی پیش می رویم. در کشورهای توسعه یافته کمتر این احساس ناامنی اتفاق می افتد زیرا مردم خود در ایجاد احساس مشارکت دارند.

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گفتگو از نورا حسینی