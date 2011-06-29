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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

یوونتوس خواهان به خدمت گرفتن "کیسوکه هوندا" شد

یوونتوس خواهان به خدمت گرفتن "کیسوکه هوندا" شد

"کیسوکه هوندا"، مهاجم ژاپنی تیم فوتبال زسکا مسکوی روسیه، مورد توجه باشگاه یوونتوس واقع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن 25 ساله ژاپنی عنوان کرده خوشحال است از اینکه باشگاه بزرگ تری خواهان جذب او شده است.

بر پایه گزارش نیپون اسپورتس، باشگاه یوونتوس بابت به خدمت گرفتن این بازیکن حدود 10 میلیون یورو می پردازد و قرار است هندا پس از پایان تعطیلات، از ژاپن به ایتالیا پرواز کند.

هوندا در این خصوص اظهار داشت: هنوز چیزی قطعی نشده اما صادقانه باید بگویم بد نیست شما مورد توجه یک تیم بزرگ واقع شوید. خواسته من این است که در لیگی بالاتر به بازی بپردازم.

کیسوکه هوندا در ماه ژانویه به تیم ملی ژاپن کمک کرد به عنوان قهرمانی رقابت های جام ملت های آسیا دست پیدا کند.

کد مطلب 1347463

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