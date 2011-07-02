به گزارش خبرگزاری مهر، دپارتمان جنگلبانی "چنای" در هند اولین فاز سرشماری درختان را در این شهر آغاز کرد.

در فاز اول این سرشماری که با همکاری دانشجویان داوطلب از 23 موسسه آموزشی، 200 داوطلب "نیروی سبز" و NGO های حافظ محیط زیست انجام می شود درختان فضای سبز سازمانها و ادارات سرشماری می شوند و در فاز دوم درختان خیابانها، پارکهای عمومی و باغهای خصوصی شمارش خواهند شد.

در پایان سرشماری، هر موسسه آموزشی و سازمانی باید داده های خود را در یک پایگاه اطلاعاتی ذخیره کند تا در آینده از این آمار در طرحهای جنگل سازی و جنگل زایی استفاده شود.

براساس گزارش دکان کرونیکال، چنای اولین کلانشهر در هند است که در آن سرشماری درختان انجام می شود. این شهر پایتخت ایالت "تامیل نادو" است. درحال حاضر تنها 4 درصد از پوشش گیاهی چنای و تنها 19.65 درصد از پوشش جنگلی این ایالت باقیمانده اند و بنابراین مبارزه با جنگل زدایی یکی از اهداف اصلی برنامه سرشماری درختان در این منطقه است.

در این راستا روزنامه لارپوبلیکا نوشت که گروهی از دانشجویان چنای با هدف توجه به مشکل جنگل زدایی با قرار گرفتن در کنار هم یک درخت انسانی تشکیل دادند.