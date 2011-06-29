برگزاری ویژه برنامه های اعیاد شعبانیه در کرج

حسین امیدیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان و ولادت حضرت مهدی(عج) برنامه‌های گسترده‌ای در مناطق 11 گانه شهرداری کرج خود تدارک دیده است.

وی عنوان کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج با همکاری و تعامل مسئولان و حوزه های ذیربط، برنامه های فرهنگی، معنوی و مناسبتی مختلفی ازجمله مراسم های ماه مبارک رجب، مراسم معنوی اعتکاف را برگزار کرده است.

این مسئول همچنین از نصب بنرهای مناسبتی با مضامین مربوط به نیمه شعبان خبرداد و عنوان کرد: این معاونت روز میلاد حضرت مهدی (عج) را با اجرای برنامه های مفرح و شاد در سطح کرج جشن می گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج با بیان اینکه کرج مهیای برپایی جشن ایاد شعبانیه در قالب اجرای ویژه برنامه های " فصل نیایش " است، گفت: مراسم سخنرانی، مدیحه ‌سرایی و آذین بندی و زیبا سازی منظر شهر از سرفصل های برنامه ایاد شعبانیه است.

امیدیان اظهارداشت: بحث مهدویت از مباحث مشترک مذاهب اسلامی است و بیشترین تأثیر فردی و اجتماعی را در طول تاریخ تمدّن و فرهنگ اسلامی داشته است.

وی با تاکید بر حفظ ارزشها و سنتهای اسلامی و معنوی این مهم را موجب ایجاد روحیه شاد برای شهروندان دانست و گفت: برگزاری مناسبات دینی و مذهبی از اولویتهای مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج است که با هدف نهادینه شدن فرهنگ نیایش در اذهان عمومی از سوی این معاونت دنبال می شود.

