۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

برگزاری ویژه برنامه های اعیاد شعبانیه در کرج

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اجتماعی کرج گفت: جشن اعیاد شعبانیه در قالب اجرای ویژه برنامه هایی نظیر مراسم سخنرانی، مدیحه ‌سرایی و آذین بندی و زیبا سازی منظر شهری در کرج برگزار می شود.

حسین امیدیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان و ولادت حضرت مهدی(عج) برنامه‌های گسترده‌ای در مناطق 11 گانه شهرداری کرج خود تدارک دیده است.
 
وی عنوان کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج با همکاری و تعامل مسئولان و حوزه های ذیربط، برنامه های فرهنگی، معنوی و مناسبتی مختلفی ازجمله مراسم های ماه مبارک رجب، مراسم معنوی اعتکاف را برگزار کرده است.
 
این مسئول همچنین از نصب بنرهای مناسبتی با مضامین مربوط به نیمه شعبان خبرداد و عنوان کرد: این معاونت روز میلاد حضرت مهدی (عج) را با اجرای برنامه های مفرح  و شاد در سطح کرج جشن می گیرد.
 
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج با بیان اینکه کرج مهیای برپایی جشن ایاد شعبانیه در قالب اجرای ویژه برنامه های " فصل نیایش " است، گفت: مراسم سخنرانی، مدیحه ‌سرایی و آذین بندی و زیبا سازی منظر شهر از سرفصل های برنامه ایاد شعبانیه است.
 
امیدیان اظهارداشت: بحث مهدویت از مباحث مشترک مذاهب اسلامی است و بیشترین تأثیر فردی و اجتماعی را در طول تاریخ تمدّن و فرهنگ اسلامی داشته است.
 
وی با تاکید بر حفظ ارزشها و سنتهای اسلامی و معنوی این مهم را موجب ایجاد روحیه شاد برای شهروندان دانست و گفت: برگزاری مناسبات دینی و مذهبی از اولویتهای مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج است که با هدف نهادینه شدن فرهنگ نیایش در اذهان عمومی از سوی این معاونت دنبال می شود.
 
کد مطلب 1347468

