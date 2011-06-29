مناقصه 900 میلیون ریالی شهرداری علی آباد باطل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مناقطقه پارک ملی ولیعصر شهرداری علی آباد کتول از سوی اداره کل بازرسی استان گلستان ابطال شد.

با پیگیری ها و تذکر اداره کل بازرسی استان گلستان مناقصه های مربوط به اجرای پارک ملی ولیصر در شهرداری علی آباد کتول به علت نداشتن سابقه شرکت کنندگان در مناقصه ابطال و تجدید شد.

برآورد ریالی این مناقصه ها 900 میلیون ریال اعلام شد.

به گزارش مهر، همچنین سالجاری 44 میلیون و 600 هزار و 200 متر مربع ار اراضی ملی توسط اداره کل بازرسی گلستان از رفع تصرف و خلع ید شد.

این مقدار اراضی با پیگیری ها و تذکرات اداره کل بازرسی استان گلستان از طریق کمیسیون ماده 33 قانون اصلاحی حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در سال 90 رفع تصرف و خلع ید عرصه شده شده است.

ارزش تقریبی این عرصه ها حدود 892 میلیارد و چهار میلیون ریال اعلام شد.