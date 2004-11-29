تيم جودو منتخب تهران به مقام چهارم رقابتهاي بين المللي چين دست يافت

به گزارش خبرنگار" مهر" چهارمين دوره رقابت هاي بين المللي چين تحت عنوان استيل كاپ روز يكشنبه در "كينگ دائو" خاتمه يافت و تيم تهران نماينده جودوي ايران با 2 نقره، و 2 برنز در جاي چهارم ايستاد. كره جنوبي با 5 طلا، يك نقره ، و دو برنز قهرمان شد. ژاپن با دو طلا ، سه نقره و چهار برنز دوم و چين با يك طلا ، يك نقره و يك برنز در مقام سوم قرار گرفت. تيم هاي مغولستان و كره شمالي نيز عناوين بعدي را كسب كردند.

در آخرين روزاين رقابتها وحيد سرلك در وزن 66- كيلوگرم "تاي اوي چنگ" از سنگاپور ، "كوانگ" از چين و "ريچارد" از نيجريه را با ضربه فني شكست داد و به فينال راه يافت. وي درديدارپاياني با "اوناموتو" از ژاپن مبارزه كرد كه با قبول شكست به مدال نقره قناعت كرد. سرلك در دو دوره قبلي اين مسابقات به مدال برنز دست يافته بود.

در وزن 60- كيلوگرم محسن غفار پس از پشت سر گذاشتن "يانگ" از چين و "چن چوي" از مغولستان مقابل "سونگ او" قهرمان سال 2004 آسيا از كره جنوبي متوقف شد . غفار در گروه بازنده ها مقابل "چون يونگ" از كره شمالي پيروز شد تا در جاي پنجم قراربگيرد. ميثم علي بيگي در وزن آزاد پس از آنكه در دور اول مقابل "تاكاهاشي" از ژاپن بازي را واگذار كرد در جدول بازنده ها با دو پيروزي بر حريفاني از سريلانكا و كره شمالي صاحب مدال برنز شد.

هادي خواجه حسيني نيز دروزن72 - كيلوگرم با شكست ازنمايندگان ژاپن و چين حذف شد. حسين قلي و قاسم اردبيلي دو مردان نقره و برنز ايران را در اولين روز كسب كردند. اين سومين حضور نمايندگان ايران دراستيل كاپ چين بود. درسال 2002 منتخب كارگران با 2 نقره ، رودكي و ملك محمدي و دو برنز غفار و سرلك درجاي چهارم ايستاد. سال قبل نيز كريميان نقره گرفت. رودكي و سرلك نيز به نشان برنز دست يافتند.

"كينگ دائو" محل برگزاري اين مسابقات براي جودي ايران چندان خوش يمن نيست. چرا كه 3 سال است جودوكاران ايران در اين شهر در جستجوي طلا هستند ولي به آن دست پيدا نمي كنند.