عملیات اجرایی احداث سد مخزنی "گرده بین" پیرانشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، گلنگ احداث سد مخزنی " گرده بین" پیرانشهر صبح چهارشنبه با حضور استاندار آذربایجان غربی به زمین شده شد، این سد از نوع خاکی با هسته رسی قائم است که پیش بینی شده طی مدت سه سال با اعتبار اولیه 392 هزار میلیارد ریال در 25 کیلومتری شمال شرقی پیرانشهر در بالا دست روستای گرده بین روی رودخانه " چم آوگر" احداث خواهد شد.

با بهره برداری از این سد که طول تاج آن 819 متر و با تونلی به طول 35 کیلومتر و عرض تاج 10 متر احداث می شود، بیش از هفت هزار و 848 هکتار از اراضی کشاورزی دیم پیرانشهر به آبی تبدیل می شود و همچنین

احداث این سد می تواند سالانه بیش از 72میلیون متر مکعب از آبهای جاری این منطقه را کنترل کند.

تامین آب شرب روستاهای واقع در مسیر خطوط انتقال اصلی، فراهم کردن زمینه لازم برای توسعه صنعت شیلات و ایجاد تفرجگاه گردشگری از دیگر اهداف احداث این سد است.

استاندار آذربایجان غربی پس از شروع عملیات اجرایی این طرح، از روند اجرایی احداث سد سیلوه و تونل انحرافی جلدیان نیز بازدید کرد.