"حسنک کجایی؟" از 15 تیر در برج آزادی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"حسنک کجایی؟" به کارگردانی احمد سلیمانی که به عنوان پر تماشاگر ترین نمایش حوزه کودک و نوجوان سال های اخیر شناخته شده است قبلا در پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ایران، علاوه بر انتخاب از سوی تماشاگران به عنوان نمایش برگزیده، موفق به دریافت جایزه طراحی صحنه برتر بخش بین الملل نیز شده است.

همچنین این نمایش در سال 1386 ضمن حضور در فستیوال بین المللی تناتر اتوس ترکیه به عنوان نماینده ایران، موفق به دریافت جایزه بهترین نمایش بخش کودک فستیوال شد.

حسن وارسته و مهدی نیک روش طراحان صحنه و مجید امیری، احمد سلیمانی، مهدی نیک روش، ماشاء ا... کوهستانی، محمدجواد پیروزی، سید حمید لاجوردی، فائزه سادات حسینی و زهرا محمد باقریبازیگران این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه قصه نمایش آمده است: شبی که پدر ومادر حسنک برای شرکت در مراسم جشن عروسی به ده بالا رفته اند، گرگها در مزرعه ظاهر می شوند؛ از دیگر سو حسنک دیر کرده و حیوانات داخل طویله از گرسنگی بی تاب و توان شده اند. در همین حین اتفاق عجیبی می افتد و ...

مدت زمان این نمایش 55 دقیقه و ساعت اجرای آن 19 است. نمایش "حسنک کجایی؟" محصول گروه تئاتر "ایده" است که به همت مشترک بنیاد فرهنگی هنری رودکی، موسسه توسعه هنرهای معاصر و موسسه پردیس سینمایی آزادی در برج آزادی روی صحنه می رود.

