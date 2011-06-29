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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

دانشگاه آزاد علی آباد عضو کمیته ICT منطقه 10 شد

دانشگاه آزاد علی آباد عضو کمیته ICT منطقه 10 شد

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول در کمیته راهبری ICT منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور عضو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در  حکمی از سوی دکتر محمدرضا مقدم، رئیس منطقه 10  دانشگاه آزاد اسلامی دکتر علیرضا ایرانبخش بعنوان عضو کمیته راهبری ICT منطقه 10 منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است، امید است با اتکال به نیروی لایزال قادر متعال، وظایف محوله را در جهت اهداف مقدس این دانشگاه طبق مقررات و آئین نامه های مصوب انجام دهید.
 
شرکت 500 دختر در آزمون رشته تجربی
 
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد علی آباد گفت: 500 نفر در آزمون سراسری علوم تجربی در این دانشگاه شرکت می کنند.
 
محمد باقر معتمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون در رشته علوم تجربی مختص خواهران با تعداد حدود 500 نفر در صبح جمعه برگزار خواهد شد.
 
 وی اظهار داشت: با توجه به فضای آموزشی مناسب و امکانات موجود در این واحد دانشگاهی مقرر شد آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی همزمان با سراسر کشور در این واحد دانشگاهی برگزار شود.
 
معاون آموزشی واحد علی آبادکتول گفت: کارتهای‌ شرکت در آزمون ‌ برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسری‌سال 1390 از روز یکشنبه هفته جاری تا امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار گرفته است.
 
وی از تمام داوطلبان خواست تا براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.
 
معتمدی نژاد افزود: حفظ آرامش و تنظیم وقت دو مقوله تاثیرگذار در سرنوشت آزمون است.
 
وی از همه داوطلبان خواست تا پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار خویش را بهمراه داشته باشند.
کد مطلب 1347477

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