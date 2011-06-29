یحیی خسروی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اولین دور این بازرسیها در طول نیمه دوم اردیبهشت تا پایان خرداد ماه امسال، به صورت ضربتی از 17 شهرستان استان به انجام رسیده و هفت شهرستان دیگر نیز تا نیمه تیرماه مورد بازرسی قرار میگیرند.
خسروی نسب با تأکید بر اینکه تمام بازرسیها به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی انجام میشود، گفت: این وضعیت باعث میشود تا مراکز همیشه منتظر بازرسین باشند و بنابراین تمام فعالیتهای خود را به روز و منظم نگهدارند زیرا در هنگام بازرسی، هیچ توجیهی برای ضعف عملکرد مرکز پذیرفته نمیشود.
وی تصریح کرد: در بازرسیهای نامنظم و غیر دورهای که پیش از این انجام میشد ممکن بود یک مرکز مدتها مورد بازدید قرار نگیرد و این امر، اطمینان از عملکرد چنین مراکزی را با دشواری مواجه میساخت اما در فرایند فعلی، هیچ مرکزی از دید بازرسان و ارزیابان سازمان پنهان نمیماند و همهچیز تحت نظارت کامل خواهد بود.
وی افزود: طبق برنامه مدیرکل دفتر بازرسی بهزیستی کشور، تیمهای بازرسی تخصصی، متشکل از کارشناسان تمام حوزههای فنی و اجرایی سازمان تشکیل و در نتیجه، در بازرسی از یک مرکز، تمام جوانب فعالیتهای آن مورد بررسی و نظارت دقیق قرار میگیرد.
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