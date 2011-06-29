صنایع دستی در روستاهای کلات احیا و ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قره خانی صبح چهارشنبه در همایش روستای اسوه اظهار داشت: با توجه به وجود توانمندی ها و ظرفیت های فراوان در عرصه فعالیت های صنایع دستی در روستاها بنا داریم در سال جاری این بخش را احیا و ساماندهی کنیم.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری حداقل 200 فرصت شغلی در حوزه مشاغل خانگی ایجاد خواهد شد که با توجه به ظرفیت شهرستان، این تعداد تا سقف 600 فرصت نیز قابلیت افزایش دارد.

وی در خصوص وضعیت آسیب های اجتماعی موجود در کلات نیز گفت: در سال گذشته آمار طلاق شهرستان به سبب اقدامات فرهنگی صورت گرفته 26درصد کاهش داشته و ضرورت دارد خانواده ها با الهام از آموزه های دینی، فرهنگ اسلامی را در امر ازدواج حاکم کنند.

قره خانی با معرفی روستای قله زو به عنوان یک روستا نمونه اظهار داشت: روستای قله زو در امر ازدواج یک روستا نمونه است، چراکه با درایت بزرگان روستا هیچ طلاقی در این روستا صورت نمی گیرد و مهریه دختران نیز همیشه ثابت بوده و تغییر پیدا نمی کند.

