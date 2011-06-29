تصفیه خانه فاضلاب نقده تا پایان سال 90 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آقازاده صبح چهارشنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از روند اجرای این طرح با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح از سال 88 به دلیل مشکلات اعتباری متوقف شده بود، افزود: بر اساس برنامه ریزیها از سال جاری کارهای ساخت آن دوباره آغاز و پیش بینی می شود تا پایان امسال به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده در زمینی به مساحت 12 هکتار احداث می شود افزود : از مجموع 200 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نقده تا کنون 116 کیلومتر معادل 65 درصد عملیات اجرایی طرح و پنج کیلومتر خط انتقال آن با اختصاص 105 میلیارد ریال احداث شده است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این بازدید با تاکید بر تسریع در روند اجرایی این طرح گفت: برای استفاده هرچه بهتر از پساب این سامانه در بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی باید برنامه ریزی دقیق انجام شود.

تصفیه خانه فاضلاب نقده که قرار بود براساس برنامه زمانبندی در سال 82 عملیات اجرایی آن آغاز و تا پایان سال 86 به اتمام برسد، به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی وزارت نیرو و بدهی شرکت و آب و فاضلاب استان به پیمانکار، با وجود دپوی مواد اولیه از جمله شن و میلگرد مورد نیاز تا پایان طرح، از سال 88 عملیات اجرایی آن متوقف شده بود.