طرح محرمانه بازداشت قذافی/ یورش یگان ویژه کماندو به طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، در این طرح عملیاتی یگانی متشکل از کماندوهای انقلابیون لیبی وارد طرابلس شده و در جهت اجرایی کردن حکم دادگاه جنایی بین المللی معمر قذافی، سیف الاسلام قذافی (پسر دیکتاتور ) و "عبدالله السنوسی" وزیراطلاعات رژیم قذافی را دستگیر می کنند.

این عملیات در زمانی اجرا خواهد شد که انقلابیون لیبی در حال ورود به شهر طرابلس پایتخت لیبی و پناهگاه اصلی این روزهای قذافی باشند.

از سوی دیگر، "محمد العلاقی" وزیر دادگستری شورای ملی انتقالی در گفتگو با الحیات از عملیاتی کردن طرح بازداشت قذافی در روزهای آتی و مرگ قریب الوقوع دیکتاتور خبر داد.

خاطرنشان می شود قذافی در روزهای اخیر اصلا در شبکه های تلویزیونی و یا مجامع عمومی حاضر نشده و ابهام درباره مکان اختفای وی همچنان ادامه دارد.