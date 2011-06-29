۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

الحیات فاش کرد:

طرح محرمانه بازداشت قذافی/ یورش یگان ویژه کماندو به طرابلس

منابع آگاه از تهیه طرحی محرمانه در زمینه بازداشت "معمر قذافی" خبر می دهند که طی آن یگانی ویژه از انقلابیون لیبی در طرابلس وارد شده و عملیات موردنظر را اجرا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، در این طرح عملیاتی یگانی متشکل از کماندوهای انقلابیون لیبی وارد طرابلس شده و در جهت اجرایی کردن حکم دادگاه جنایی بین المللی معمر قذافی، سیف الاسلام قذافی (پسر دیکتاتور ) و "عبدالله السنوسی" وزیراطلاعات رژیم قذافی را دستگیر می کنند.

این عملیات در زمانی اجرا خواهد شد که انقلابیون لیبی در حال ورود به شهر طرابلس پایتخت لیبی و پناهگاه اصلی این روزهای قذافی باشند.

از سوی دیگر، "محمد العلاقی" وزیر دادگستری شورای ملی انتقالی در گفتگو با الحیات از عملیاتی کردن طرح بازداشت قذافی در روزهای آتی و مرگ قریب الوقوع دیکتاتور خبر داد.

خاطرنشان می شود قذافی در روزهای اخیر اصلا در شبکه های تلویزیونی و یا مجامع عمومی حاضر نشده و ابهام درباره مکان اختفای وی همچنان ادامه دارد.

