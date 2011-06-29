3000 کیلو پوشاک مستعمل از بازارهای مشهد جمع شد

پرویز فروزانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مبنی بر جمع آوری البسه مستعمل از سطح شهر که علاوه بر قاچاق بودن از نظر بهداشتی نیز تهدیدی جدی برای سلامت جامعه محسوب می شود، طرح جمع آوری البسه مستعمل در سطح بازارها به اجرا درآمد.

وی افزود: این طرح با حضور نمایندگانی از استانداری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اداره بازرگانی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفت که در پاک سازی از محل های عرضه این لباس ها، حدود سه هزار کیلوگرم پوشاک مستعمل کشف و ضبط شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: ارزش کالاهای مکشوفه 575 میلیون ریال بوده و فروشندگان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.