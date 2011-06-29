رویکرد شهرداری ها باید خانواده محور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی افروز صبح چهارشنبه در کارگاه آموزشی" آرامش خانواده، پویایی در تلاش" که برای مدیران روابط عمومی شهرداری مشهد برگزارشده بود، افزود: هیچ نهادی ارزشمندتر از خانواده در گستره جهان وجود ندارد و شهرداری، دانشگاه و تمامی سازمان ها در واقع برای خانواده و تحکیم بنیان آن ایجاد شده اند.

وی در ادامه باور مثبت به خانواده را در رفتارهای اجتماعی افراد تاثیرگذار دانست و بیان داشت: بهداشت، آموزش و پرورش، مساجد، شهرداری زمانی موفق خواهند بود که خانواده محور باشند و برنامه های آنان نیز براین اساس طرح ریزی شود.

افروز همچنین تلویزیون را رسانه ملی و خانواده محور دانست و گفت: نشانه اقتدار یک ملت وجود خانواده های مستحکم است و باید تمامی دستگاه های اجرایی تلاش کنند تا در جامعه خانواده هایی سالم، متعالی و مستحکم داشته باشیم.