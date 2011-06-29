5 تن مواد مخدر در کرج امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی استاندار البرز در مراسم امحا پنج تن مواد مخدر در مجتمع ایستگاهی محمد شهر اظهار داشت: آثار سوء مواد مخدر باید از جامعه ریشه کن شود و در این راستا باید اهتمام جدی تری به خرج داد.

وی بیان کرد: به همین دلیل طی 1400 سال اخیر توطئه‌های بی‌وقفه‌ای برای عقب نگاه داشتن جوامع اسلامی با هدف جلوگیری از توانمندی انها برای اداره جهان انجام داده‌اند.



فرهادی عنوان کرد: کشورهای غربی به دنبال مرگ خاموش جوانان ما هستند که به این هدف خود دست نمی یابند.



در این مراسم که به مناسبت هفته روز جهانی مبارزه با مواد مخدر انجام شد انواع مواد مخدر کشف شده از سوی مأموران نیروی انتظامی امحاء شد.