سنت های اصیل روستاها یی در گلستان کمرنگ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا بخشی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست جشنواره فرهنگی و ورزشی در روستاهای پایلوت استان افزود: ضرورت ارتقای سطح فرهنگی روستاها، ایجاد فضایی شاد و با نشاط، جلوگیری از خمودگی جامعه شریف روستایی و ... برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی در سطح روستاها الزامی است.

وی همچنین ایجاد شور و نشاط عمومی در سطح روستاها، حفظ و احیا میراث معنوی ریشه دار روستاهای استان، الگوسازی با معرفی چهره های موفق و افزایش همدلی در بین روستائیان را از اهداف جشنواره های فرهنگی ورزشی در سطح روستاها برشمرد.

وی آشتی بیش از پیش اهالی با طبیعت، حفظ سلامتی جامعه روستایی با سوق دادن آنان به سوی ورزش، تکریم جایگاه سالمندان و بزرگان آبادی را از دیگر اهداف این جشنواره ها در سطح روستاها دانست.

مدیرکل امور روستایی برنامه های این جشنواره اینگونه بیان کرد: اجرای ورزش صبحگاهی، پیاده روی همگانی، برگزاری برنامه ها و مسابقات فرهنگی ( آواز محلی، بازخوانی سنت ها و آداب و رسوم و مثل های محلی و ... ) از جمله برنامه ها است.

بخشی بیان داشت: ذکر تاریخچه روستا، اجرای بازی های بومی محلی روستا و برگزاری رقابت هایی همچون طناب کشی، کشتی محلی، دارت، برگزاری نمایش صنایع دستی، معرفی چهره های موفق روستا در زمینه های علمی، هنر، فرهنگ، ایثار، نیکوکاری، کشاورزی، ورزش، اشتغالزایی و .... و تقدیر از آنان از مهمترین برنامه های جشنواره فرهنگی وورزشی روستاهای استان است.



مدیرکل امور روستایی استانداری گلستان با تاکید براینکه هر دهیاری موظف است تا پایان سالجاری دو جشنواره فرهنگی ورزشی در روستای خود برگزار کنند.



وی افزود: به منظور کیفی کردن برنامه ها یک روستا را در هر شهرستان بعنوان پایلوت قرارداده ایم تا دیگردهیاران شهرستان با حضور خود در برنامه، آن را بهتر در روستاهای خود به اجرا در آورند.



وی تصریح کرد: استان گلستان با توجه به قدمت تاریخی و نیز وجود فرهنگ های اصیل و بومی به خصوص در روستاها دارای ویژگی های خاص فرهنگی همچون آداب و رسوم ویژه ، بازی های بومی محلی و ... است.