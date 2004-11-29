فروش مصيبتهاي مسيح به 414 ميليون دلاررسيد

" مصيبتهاي مسيح " به كارگرداني " مل گيبسون "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" موفقيت مالي اين اثردرحالي شكل گرفت كه هنوزفروش نسخه هاي دي وي دي وفروش اين اثربه تلويزيون محاسبه نشده است .

"مصيبتهاي مسيح " نه ماه پيش درآمريكا به نمايش درآمد وسپس سفرش را به دوردنيا آغازكرد.

" تيم برودي " كارشناس سينما دراين مورد مي گويد :" اين ميزان فروش بيشترين فروشي است كه براي يك فيلم كه درتابستان وتعطيلات به نمايش درنيامده ، ثبت شده است."

اين اثركه دوازده ساعت پاياني زندگي حضرت مسيح را درمحوريت دارد، جنجال بسياري رابه وجود آورد وادعاي يهوديان مبني براينكه اين اثرضد سامي است به اين جنجالها دامن زد .

