حوزه علمیه آماده پذیرش نخبگان جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیتالله مقتدایی شامگاه سهشنبه در دیدار گروهی از استادان عالی دانشگاههای مالزی، در قم اظهار داشت: کشور ایران با کشور بزرگ مسلمان مالزی نکات مشترک زیادی دارد، هرچند میتوان بر گستره این تعامل افزود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سفر خود به مالزی گفت: در گذشته سفری به مالزی داشتم و مردم مسلمانی را دیدم که علاقهمند به اهلبیت(علیهمالسلام) بودند، طوری که در روز عاشورا جلسهای را دیدم که به من گفتند، این جلسه از صبح تا شب ادامه دارد و علاقهمندان در آن به مقتلخوانی میپرداختند.
وی ادامه داد: در ملاقاتی که با علما و شخصیتهای مذهبی مالزی داشتم، آنها را علاقهمند به آرمانهای انقلاب اسلامی ایران یافتم و این علاقه به ما نوید آیندهای روشن در تحکیم روابط دو کشور میدهد.
مدیر حوزههای علمیه با اشاره به استعدادهای حوزه علمیه قم، بیان کرد: در حوزه علمیه قم، ظرفیتهای بالایی وجود دارد، وجود علمای برجسته و رشتههای متنوع و تخصصی در فقه، اصول، تفسیر، فلسفه، تاریخ و...، برای این حوزه بسیار ذیقیمت است و طلاب مهذبی نیز در این مرکز وجود دارند که علوم اسلامی را فرا میگیرند.
آیتالله مقتدایی با ابراز امیدواری در توسعه روابط دو کشور، یادآور شد: امیدواریم در آینده، تعامل بهتری داشته باشیم و افراد نخبه خود را برای تحصیل علوم دینی به مراکز علمی ایران بفرستید تا علوم اسلامی را نزد استادان متخصص فرا گیرند.
عضو مجلس خبرگان رهبری به کارهای علمی جامعهالمصطفی اشاره کرد و اضافه نمود: به شکر خدا، جامعه المصطفی، فرصت و ظرفیت بالایی برای پذیرش طلاب کشورهای مختلف دارد، در سفر خود به مالزی، با تعداد قابل توجهی از دانشآموختگان المصطفی روبهرو شدم که منشأ خیرات زیادی مانند احداث مسجد، ایجاد حوزههای علمیه ویژۀ برادران و خواهران، تألیف کتب، ترجمه، کتابهای اسلامی و...، در مناطق خود شدند.
وی با ابراز علاقه برای حضور جوانان مالزیایی علاقهمند به فراگیری علوم دینی در ایران، عنوان کرد: شایسته است که علمای مالزی با فرصتهای حوزه علمیه قم آشنا شوند و جوانان خود را تشویق به حضور در این مرکز دینی کنند تا با فراگیری علوم و معارف اسلامی به مردم کشورتان خدمت نمایند.
مدیر حوزههای علمیه، در پایان، تأکید کرد: حوزه علمیه قم، پایگاه بزرگ علمی در جهان است و درهای آن به روی همه باز است و شما میتوانید از علوم متنوع اسلامی که در این پایگاه تدریس میشود، استفاده کنید.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه گفت: حوزههای علمیه آمادگی پذیرش افراد نخبه از کشورهای اسلامی جهت فراگیری علوم دینی را دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، آیتالله مقتدایی شامگاه سهشنبه در دیدار گروهی از استادان عالی دانشگاههای مالزی، در قم اظهار داشت: کشور ایران با کشور بزرگ مسلمان مالزی نکات مشترک زیادی دارد، هرچند میتوان بر گستره این تعامل افزود.
نظر شما