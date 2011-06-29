به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جنتی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت این مجموعه اظهار داشت: عملیات اجرایی بزرگترین مجموعه خصوصی ایران و یکی از مجهزترین و پیشرفته ترین دهکده های فرهنگی ورزشی آسیا 15 تیر آغاز می‌شود .

وی تصریح کرد: در این مجموعه بی نظیر یک سالن ورزشی 20 هزار نفری که از لحاظ گنجایش دومین سالن ورزشی بزرگ دنیا به حساب می آید لحاظ شده که از این حیث بزرگترین سالن ورزشی آسیا نیز به حساب می آید .

رئیس هیئت مدیره باشگاه گیتی پسند با اشاره به زمان بهره برداری از این سالن ادامه داد: در این دهکده فرهنگی ورزشی که می تواند پروژه ای بی نظیر در آسیا و منطقه به حساب آید، دو سالن چند منظوره دیگر، استخر بین المللی، کمپینگ، یک ورزشگاه تنیس با استانداردهای روز دنیا، پارکینگ طبقاتی و ...در نظر گرفته شده که طبق پیش بینی ما امیدواریم ظرف سه تا چهار سال به بهره برداری کامل برسد .

وی گفت: این پروژه ورزشی بزرگ که نمونه آن در منظقه و حتی دنیا کمتر دیده شده در زمینهای پروژه شهید کشوری اجرایی می شود و برای آن نزدیک به 13 هکتار زمین خریداری شده است .

جنتی با بیان اینکه در این پروژه عظیم به دنبال اثبات توانایی ایران و ایرانی هستیم افزود: با ساخت این پروژه نشان خواهیم داد که در ایران نیز می توان چنین پروژه هایی ساخته و در اختیار ورزشکاران داخلی و خارجی قرار گیرد، این دهکده فرهنگی ورزشی مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیاست و می تواند همانند نمونه های خارجی آن، به جذب توریست نیز کمک شایانی کند .