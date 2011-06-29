به گزارش خبرگزاری مهر، تله فیلم "فراموشی" به نویسندگی و کارگردانی عباس زریچی با پایان مراحل فنی اواخر تیرماه توسط موسسه تصویر موج نو فردا به مدیریت حسن شمس وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود.

این فیلم تلویزیونی زندگی دختری بنام مستانه را روایت می‌کند که با وجود سن بالا هنوز مجرد است و با مادر پیر خود زندگی می کند. مستانه به بیماری فراموشی دچار است. با وجود بیماری مستانه پیرمردی بنام رحمت به او علاقمند می‌شود اما با مخالفت شدید مادر سالخورده مستانه مواجه می شود...

در این تله فیلم سارا خوئینی‌ها، سیروس گرجستانی، سیاوش خیرابی، مهوش وقاری، شراره رخام، پریچهر ریاحی، عباس محبوب، احمد پورمخبر، شهرزاد عبدالمجید ، مرتضی ضرابی ، حشمت آرمیده و....... به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل پشت صحنه عبارتند از دستیاراول کارگردان: مصطفی تقی‌زاده ، مدیر تصویر برداری:امیر علی ویسی ، مدیر صدابرداری: سیروس عابدینی، مجری طرح :امیر پورکیان، مدیر تولید: فریبا السادات خلیلی، مدیر روابط عمومی: فرناز علیپور ، مدیر برنامه ریزی: مژگان طباطبایی، طراح صحنه: سعید نقد زاده ، منشی صحنه : سیامک خادم ، گریم : سیاوش گرجستانی .

