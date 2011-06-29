ریشه کنی اعتیاد ممکن نیست/ جلوگیری از گسترش ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم امحای 5 تن انواع مواد مخدر در کرج افزود: پاکسازی کل کشور از اعتیاد به صورت صد در صدی ممکن نیست اما می توانیم از رشد اعتیاد جلوگیری کنیم و به سمت کاهش آن گام برداریم.

وی ادامه داد: با پیشگیری از گسترش بیماری فرهنگی اعتیاد، زمینه افزایش یافتن آمار اعتیاد در کشور از بین می رود که این امر اهمیت فراوانی دارد.

جرائم خرد در البرز 30 درصد کاهش یافته است

این مسئول عنوان کرد: با دستگیری معتادان بی خانمان در البرز، 30 درصد جرایم خرد در این استان کاهش یافته که این امر قابل توجه است.

طاهری اضافه کرد: به دنبال کاهش آمار این جرایم خرد، آمار برخی از جرایم اجتماعی دیگر نیز در استان کاهش یافته که این امر باید به شکل جدی مد نظر باشد.

وی یادآور شد: امیدواریم با همکاری دستگاهها در زمینه پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، البرز به استانی سبز و عاری از معتادان بی خانمان تبدیل شود.