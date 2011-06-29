  1. استانها
  2. البرز
۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

طاهری تاکید کرد:

ریشه کنی اعتیاد ممکن نیست/ جلوگیری از گسترش ضروری است

ریشه کنی اعتیاد ممکن نیست/ جلوگیری از گسترش ضروری است

کرج- خبرگزاری مهر: قائم مقام دبیر کل مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: ریشه کن کردن 100 درصدی اعتیاد ممکن نیست و باید در راستای کاهش آمار اعتیاد بکوشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم امحای 5 تن انواع مواد مخدر در کرج افزود: پاکسازی کل کشور از اعتیاد به صورت صد در صدی ممکن نیست اما می توانیم از رشد اعتیاد جلوگیری کنیم و به سمت کاهش آن گام برداریم.

وی ادامه داد: با پیشگیری از گسترش بیماری فرهنگی اعتیاد، زمینه افزایش یافتن آمار اعتیاد در کشور از بین می رود که این امر اهمیت فراوانی دارد.

جرائم خرد در البرز 30 درصد کاهش یافته است

این مسئول عنوان کرد: با دستگیری معتادان بی خانمان در البرز، 30 درصد جرایم خرد در این استان کاهش یافته که این امر قابل توجه است.

طاهری اضافه کرد: به دنبال کاهش آمار این جرایم خرد، آمار برخی از جرایم اجتماعی دیگر نیز در استان کاهش یافته که این امر باید به شکل جدی مد نظر باشد.

وی یادآور شد: امیدواریم با همکاری دستگاهها در زمینه پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، البرز به استانی سبز و عاری از معتادان بی خانمان تبدیل شود.

کد مطلب 1347506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها