برگزاري جلسه آشتي كنان دايي و پروين كار پسنديده اي بود

به گزارش خبرگزاري " مهر" مهرداد ميناوند ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: پروين ودايي براي فوتبال اين كشورزحمت كشيده اند ودرميادين مختلف با درخششهاي خود نام ايران را پرآوازه كرده اند واختلاف اين دوچهره مطرح فوتبال در جوعمومي اثرمطلوبي نداشت كه خوشبختانه فيصله يافت، ولي بهتربود اين اتفاقات كه منجربه اختلافات شد ازاول پيش نمي آمد.

بازيكن سپاهان درادامه با اشاره به رقابتهاي ليگ برتراظهارداشت: رقابتهاي چهارمين دوره ليگ برتربسيارنزديك به هم دنبال مي شود، چرا كه هيچ كدام ازتيمها ضعيف نيستند واين مساله جذابيت خاصي را با خود به همراه دارد.

ميناوند با بيان اينكه سپاهان درديدارمقابل فولاد اهوازفرصتهاي گلزني بيشتري داشت كه نتوانست به ثمررساندند، اظهاراميدواري كرد: سپاهان درمصاف هفته يازدهم مقابل برق شيرازبا كسب 3 امتيازپيروزيهاي خود را مجددا درليگ برترشروع كند.