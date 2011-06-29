همایش بزرگ بصریت دینی در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: با یک برنامه ریزی اصولی و کارشناسی شده، 10هزار هیئت فعال مذهبی در استان خوزستان شناسایی شده اند و قرار است در فاز اول با ساماندهی فعالیت یک هزار هیئت، فعالیت دینی در استان خوزستان هدفمند شود.

وی از شناسایی 10 هزار هیئت مذهبی فعال در استان خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد 35 درصد آنها در طول سال برنامه های مختلفی را به مناسبتهای مختلف دینی و مذهبی اجرا می کنند.

حجت الاسلام بلک افزود: از این تعداد هیئت مذهبی 35 درصد از آنها در طول سال به صورت متوالی اقدام به برگزاری مراسمهای مختلف دینی و مذهبی می کنند که نسبت به سایر هیئتها از فعالیت بیشتری برخوردار هستند و این قابلیت را دارند که به عنوان هیئت های محوری برگزیده شوند.



بلک تصریح کرد: با دستور استاندار خوزستان یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از هیئتهای مذهبی فعال در استان خوزستان تشکیل شد که برای هرگونه برنامه ریزی برای هیئتهای مذکور بسیار موثر خواهد بود. این بانک در چند هفته قبل مجددا به روز شد.



وی تصریح کرد: هر کدام از این هیئتها می توانند سنگری برای دفاع از انقلاب و اسلام باشد به همین دلیل به دستور استاندار خوزستان برای هدفمند کردن فعالیتهای آنها برنامه ریزی و اعتبار خوب در نظر گرفته شده که در طول سال برای آنها اجرا می شود.



مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای هیئتهای فعال را استقرار روحانی برای آنها عنوان کرد و گفت: برای ساماندهی محتوای مراسمهای این هیئتهای مذهبی برنامه ریزیهای شده و در کنار آن اقدام به چاپ و توزیع کتاب شعر و مدیحه سرایی ویژه مراسمها مختلف کرده ایم.



وی ادامه داد: همچنین برای مدیران و مداحان این هیئتها دوره های آموزشی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شده که در ارتقای کیفی برنامه های این هیئتها نقش موثری داشته که در رصدهای صورت گرفته از این هیئتها موفقیتها نسبت به گذشته چشمگیر بوده است.



بلک اظهار داشت: به استاندار خوزستان پیشنهاد فعال کردن یک هزار هیئت مذهبی از این میان را به صورت آزمایشی داده ایم که با در اختیار گذاشتن امکانات و منابع در اختیار آنها به صورت محدود بتوانیم شاخصهای مذهبی در استان خوزستان را که از آن به عنوان دروازه ورود تشیع به ایران نام برده می شود بالا ببریم.



مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به اینکه این فعالیتها باید مستمر باشد، گفت:‌ راه اندازی سامانه پیام کوتاه و سایتهای هیئتها از جمله اقدامات صورت گرفته به شمار می رود.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان تصریح کرد: در این مراسم به مدیران این هیئتها حواله رایگان اعزام به عتبات عالیات اهدا می شود.