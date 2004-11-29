سومين همايش دوسالانه اقتصاد ايران برگزارمي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" دبيراين كنفرانس با اشاره به نقش والاي تاريخ اقتصادي درفهم رفتارهاي امروز وآينده بشر،گفت: نظام آموزشي اقتصادما با نارسايي هاي زيادي روبه روبوده كه يكي از مهمترين نارسايي ها توليد انديشه اقتصادي بدون اتكا به تاريخ اقتصاد است كه اين غفلت وعدم تعهد كارگزاران در تصميم گيري ها و تخصيص منابع مي تواند كشور را با مشكلات زيادي روبه روكند.

دكتر فرشاد مومني با بيان اينكه اقتصاد كشورما همواره با طرح هايي كه به شيوه سعي وخطا اجرا شده رو به ور بوده است،افزود: اقتصاد كشور تا كنون بهاي سنگيني را براي اجراي اين طرح ها پرداخته،اما متاسفانه به دليل بي توجهي به تاريخ اقتصاد كشور، شاهد تكرارهمين تصميم گيري هاي غلط در سطح اقتصاد كلان و تخصيص منايع هستيم.

وي با اشاره به اينكه تمركز بر روي تاريخ اقتصاد موجب كارآمدي اقتصاد كشورمي گردد،اظهار داشت: با توجه به روند گسترش جهاني شدن،اقتصاد ايران باچالش هاي مهم وجديدي روبه روخواهد شد وبا توجه به گسترش تكنولوژي و علم اگر تصميم گيري هاي ما متكي برتاريخ اقتصاد نباشد،درمقابله با چالش هاي جديد با مشكل روبه روخواهيم شد.

مومني مهمترين مسئله جهاني شدن را اقتصاد ملي دانست وافزود: تا زماني كه ما درك صحيحي ازاقتصاد ملي نداشته باشيم نه تنها نمي توانيم از فرصت هاي اقتصادي جهاني شدن بهرمند شويم،بلكه جهاني شدن تاثيرات منفي زيادي در اقتصاد ايجاد خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه درطي چند دهه گذشته اقتصاد جهان با موجي به نام نهاد گرايي روبه روبوده است،گفت: نهاد گريان مهمترين پيش شرط اقتصادي را اتكا به تاريخ مي دانند وتمام تصميم گيري هاي وبرنامه ريزي ها را با توجه به اين اصل صورت مي دهند.

دبير سومين همايش دوسالانه اقتصاد ايران با بيان اينكه افراد نهادگرابيش از 50 درصد جوايز نوبل اقتصادي را طي چند سال گذشته دريافت كرده اند،افزود:ما اميدورايم با برگزاري اين همايش وتوجه به تاريخ اقتصاد كشور راه براي تكرار تصميم گيري هاي اشتباه وزيان باربسته شده ارتباطي بين نهاد توليد انديشه اقتصادي ونهاد هاي اجرايي بر قرارگردد.

وي با بيان اينكه 74 مقاله به دبيرخانه اين كنفرانس ارسال شده است، تصريح كرد: متاسفانه كشوردرزمينه اطلاعات مربوط به تاريخ اقتصاد با فقرعجيبي رو به رو است و حتي يك مرجع كامل در اين زمينه وجود ندارد كه اميدورايم با همكاري ديگر عزيزان بعد ازاين كنفرانس اين مرجع نيز تاليف گردد.