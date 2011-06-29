مطالعه دقیق و عالمانه اثر از اصول اخلاق نقادی است

دکتر دیل میلر رئیس دانشکده فلسفه و مطالعات دینی دانشگاه اولد دومینیون آمریکا و استاد فلسفه این دانشگاه در مورد ضوابط و معیارهای انتخاب یک اثر برای بررسی و نقد به خبرنگار مهر گفت: برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید گفت ابتدا لیستی از کتابهایی که قرار است در یک سال آینده مورد مطالعه قرار دهم تهیه می‌کنم.

مؤلف "جان استوارت میل" در ادامه تأکید کرد: این لیست بر اساس علایق و ضرورتی است که برای تحقیقات و مطالعات من دارند.



وی افزود: نقد و بررسی یک اثر هم بر این اساس برای من معنادار خواهد بود. به این معنا که اگر کتاب پیشنهادی برای نقد، در این لیست باشد پذیرای نقد آن هستم و اگر آن اثر خارج از این لیست باشند آن را برای نقد نمی‌پذیرم.



رئیس دانشکده فلسفه و مطالعات دینی دانشگاه اولد دومینیون یادآور شد: باید توجه داشت که تنگناها و محدودیت زمانی امکان و اجازه مطالعه خارج از حوزه تحقیقاتی و مطالعاتی را نمی‌دهد. حتی در حوزه تحقیقی نیز منابع زیادی منتشر می شوند که باید برای مطالعه از میان آنها دست به انتخاب زد.



مؤلف "اخلاق، احکام و عواقب" در پایان تأکید کرد: بر این اساس کتابهای اندکی را برای نقد می‌پذیرم. چرا که پذیرش نقد مستلزم اخلاق و اصولی است. وقتی اثری را برای نقد پذیرفتیم موظف به مطالعه دقیق و عالمانه آن هستیم.