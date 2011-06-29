ردپای جادوگران در حکومت مبارک/ سرنگونی دیکتاتور پیش بینی شده بود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق، "محمد عصام الخطیب" از قربانیان شکنجه در رژیم مبارک روز گذشته در "کنفرانس روز جهانی مبارزه علیه شکنجه" در قاهره اظهار داشت: یکی از پیشگوهایی که با دیکتاتور مخلوع ارتباط داشت به او گوشزد کرده بود که پایان تو را مردم کانال سوئز رقم خواهند زد.

وی تاکید کرد: این مسئله سالها در ذهن مبارک نقش بسته بود و حتی اهالی شهر سوئز نیز از این مسئله مطلع هستند.

الخطیب در ادامه این نشست اظهار داشت: اهالی منطقه سوئز خود تصمیم گرفتند که پایان مبارک با دستان خودشان رقم بخورد. بر همین اساس از آغاز انقلاب با قدرت در آن شرکت جستند که دلیل این مسئله هم تعداد بسیار زیاد شهدای آنها در نخستین روزهای انقلاب بود.