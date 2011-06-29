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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

در سال 89/

16تن انواع مواد مخدر در حوزه نیروی انتظامی البرز کشف شد

16تن انواع مواد مخدر در حوزه نیروی انتظامی البرز کشف شد

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان تهران و البرز گفت: در سال ،89 16تن انواع مواد مخدر در حوزه نیروی انتظامی البرز کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم امحای انواع مواد  مخدر در البرز در جمع مسئولان افزود: در سال گذشته 494 طرح پاکسازی منطقه ای نیز به صورت زمانبندی شده در خصوص مواد مخدر در استان اجرا شده است.

وی عنوان کرد: این طرح ها توسط حوزه های تخصصی مربوطه در استان در راستای مبارزه با مواد مخدر اجرا شده است.

این مسئول بیان کرد: یکی از برنامه های سال 88 و 89 شناسایی بسترهای جرم بوده که فعالیتهای زیادی در این زمینه انجام شده است.

اکبرشاهی اظهار داشت: این برنامه ها زمینه های کاهش جرم را فراهم می کنند و آثار مطلوبی در این زمینه به دنبال دارد.

این مسئول یادآور شد: در سال 90 همایشی مربوط به مبارزه با مواد مخدر در البرز برگزار می شود که بخش قابل توجهی از اقدامات برای برگزاری آن تاکنون انجام شده است.

کد مطلب 1347525

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